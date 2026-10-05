Festival del Globo 2026: Fechas, artistas y precios

El Festival del Globo es una celebración anual que se realiza en León, Guanajuato, logrando convertirse en el evento de aeroestación con mayor impacto internacionacional, colocando a México en el mapa mundial como embajador.

Actualmente se han realizado 22 ediciones consecutivas del Festival del Globo, por lo que este espectáculo es uno de los mayores atractivos turísticos anuales de León y de todo el país, y este 2026 no será la excepción.

La primera edición del Festival del Globo se realizó el 1 de diciembre del 2002 con apenas 25 globos aerostáticos, y con el paso de los años han logrado continuar expandiéndose no solamente en la cantidad de coloridos globos que reunen, sino con presentaciones musicales de artistas nacionales e internacionales, y eventos culturales.

Festival del Globo 2026

Este 2026 el Festival del Globo comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el lunes 16 de noviembre, y los boletos para todos los días ya se encuentran disponibles por medio de e Ticket.

Los costos y cartelera para el Festival Internacional del Globo 2026 son los siguientes:

Viernes 13 de noviembre: Los Ángeles Azules en fase 2 desde mil 200 pesos más cargos

Sábado 14 de noviembre: Alok, Calvin Harris y Tyson Obrien en fase 2 desde 3 mil 200 pesos más cargos

Domingo 15 de noviembre: Nodal, Xvi y Santos Bravos en fase 2 desde 3 mil pesos más cargos

Lunes 16 de noviembre: Zona gastronómica, despegue y eventor alterns en acceso matutino desde 335 pesos más cargos

Pase matutino de 05:00 a 11:00 horas en fase 2 desde 290 pesos

Pase vespertino de 13:00 a 21:00 horas en fase 2 desde 600 pesos

Actualmente existe un giveaway abierto para que las personas puedan ganar un pase doble VIP para The Dream Nite, el evento que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre en el Festival Internacional del Globo 2026.

Este sorteo se encuentra disponible hasta el 8 de octubre, cuando se anunciará al ganador o ganadora, y para esto se deben realizar los siguientes pasos:

Etiquetar a 3 amigos en los comentarios de la publicació Compartir la publicación del sorteo en historias de instagram y etiquetar a las cuentas participantes Seguir a @thedreamnite y @blackharmonymx en instagram para que la participación sea válida; además, las personas que sean etiquetadas en comentarios también deben seguir a las tres cuentas

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