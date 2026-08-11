Presentan XX edición del Festival de Vida y Muerte en Parque Xcaret; Guanajuato, invitado especial

México se prepara para la XX edición del Festival de Vida y Muerte en Parque Xcaret, Riviera Maya. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, este evento cultural celebra dos décadas de preservar la tradición del Día de Muertos, con Guanajuato como estado invitado especial. Los asistentes podrán sumergirse en la riqueza cultural del Bajío, que compartirá sus expresiones gastronómicas, artesanales y artísticas.

Guanajuato, reconocido por su legado histórico, mostrará al público su particular forma de honrar a los difuntos. A través de muestras gastronómicas, artesanías y presentaciones artísticas, el estado ofrecerá una visión auténtica del Día de Muertos, directamente desde el corazón de México.

Durante veinte años, el Festival de Vida y Muerte se ha consolidado como un pilar para visibilizar el trabajo de comunidades, maestros artesanos, cocineras tradicionales y artistas que mantienen vivas las expresiones culturales mexicanas. Ha acercado a nuevas generaciones a esta celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

“Celebrar dos décadas es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la riqueza cultural de México. El festival es un espacio donde las comunidades comparten sus saberes, las tradiciones dialogan y miles de personas conectan con la profunda cultura que da sentido al Día de Muertos”, comentó Leticia Aguerrebere, Directora Corporativa de Arte y Cultura de Grupo Xcaret.

Las expresiones del Día de Muertos forman parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarada por la UNESCO. ı Foto: Especial.

La programación incluye altares y ofrendas, espectáculos escénicos, música en vivo, danza, exposiciones, recorridos temáticos, talleres culturales y experiencias gastronómicas. También habrá encuentros con representantes de comunidades de Guanajuato y Quintana Roo, enriqueciendo el intercambio cultural y la diversidad de las tradiciones.

Esta vigésima edición del Festival de Vida y Muerte reafirma el esfuerzo de Grupo Xcaret por ofrecer una experiencia cultural auténtica, impulsando el encuentro entre tradiciones y fortaleciendo la difusión de un símbolo de identidad para millones de mexicanos. Para conocer la programación completa y los invitados especiales, se puede visitar el sitio oficial.

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JVR