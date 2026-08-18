Guanajuato impulsa exportaciones y MIPYMES con Marca Internacional

Guanajuato impulsa su economía y genera nuevas oportunidades con el lanzamiento de la Marca Guanajuato Internacional. Esta iniciativa busca que más empresas locales, incluyendo MIPYMES, exporten sus productos y servicios al mundo. Simultáneamente, 75 mujeres emprendedoras concluyeron un programa de capacitación clave para fortalecer sus negocios y acceder a cadenas de valor más exigentes.

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó el evento en León, Gto., develando la nueva marca. Subrayó que esta evolución de la Marca Guanajuato lleva al estado al siguiente nivel en exportación. “Nuestro talento es tan grande, nuestros productos son de tan buena calidad, que no podemos darnos el lujo de que se queden solo en Guanajuato”, afirmó la Mandataria. El distintivo es una extensión para empresas que ya exportan, y se entregaron 100 a pioneras por su compromiso y competitividad.

🌎 ¡Lo hecho en Guanajuato está listo para llegar más lejos! Presentamos Marca Guanajuato Internacional, una evolución que reconoce a las empresas que ya llevan el talento de nuestro estado al mundo y abre el camino para que más MIPYMES conquisten nuevos mercados.



Esta… pic.twitter.com/g7zcZLFOtw — Libia Dennise (@LibiaDennise) August 19, 2026

Esta iniciativa responde a los nuevos retos económicos de innovación, digitalización, sostenibilidad e inclusión, buscando convertir lo hecho en Guanajuato en una plataforma de crecimiento. La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) articulará acciones de promoción y capacitación para generar nuevos clientes y fortalecer la competitividad global de las empresas guanajuatenses.

Un grupo de 75 empresarias completó el programa impulsado por el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) para integrarse a cadenas de valor. ı Foto: Especial.

En paralelo, 75 mujeres emprendedoras recibieron constancias tras concluir el programa “Cadena de Suministro y de Valor 2026” del Instituto Estatal de Capacitación (IECA). Este programa, el primero especializado en fortalecer a mujeres proveedoras, las prepara para incorporarse a cadenas de mayor valor. La Gobernadora enfatizó el apoyo, destacando que “nunca más una mujer avance sola en Guanajuato” y que el objetivo es generar más ventas, ingresos y empleos para sus familias.

Durante dos meses, las participantes se capacitaron en finanzas, innovación, sostenibilidad, ventas, calidad y logística. La visión del Gobierno es que los productos y servicios locales lleguen más lejos, generando prosperidad compartida. La Marca Guanajuato, nacida en 2015, ha atendido a 9,130 empresas de 46 municipios, incluyendo 3,652 lideradas por mujeres, abarcando 12 sectores clave. Ambas iniciativas forman parte de “Guanajuato Suma”, la nueva política económica estatal.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR