Guanajuato, liderazgo nacional

Buena noticia, nos comentan, que Guanajuato destaca por sus altos niveles de certificación policial. Y es que según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026 del Inegi, la entidad que gobierna Libia Dennise García alcanzó un 99.7 por ciento de avance en la cobertura del Certificado Único Policial (CUP). El estado también destaca en ocupar los primeros lugares en infraestructura y atención a emergencias con 44 centros de atención. Algo está haciendo bien la gobernadora, nos hacen ver, pues en el informe destaca que Guanajuato cuenta con 3 mil 533 cámaras de vigilancia, 14 mil 354 botones de pánico en negocios y despliegue en hogares y escuelas, y figura en el primer lugar nacional entre las entidades que más reportó gasolina asegurada: 4.1 millones de litros. Guanajuato también destaca por ser segundo lugar en ciberinvestigaciones y la recuperación de 401 tractocamiones y 81 camiones de carga, colocándolo en segundo y tercer lugar, respectivamente.