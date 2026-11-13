Renuncia Yessica Alarcón al INE; revisan salida de otros directivos cercanos a Taddei

Guadalupe Yessica Alarcón Góngora presentó su renuncia irrevocable a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

Guadalupe Yessica Alarcón Góngora renunció a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), un movimiento que ocurre en medio de una etapa de cambios en estructura directiva, después de que las diez consejerías alcanzaron acuerdos para renovar áreas estratégicas del organismo.

La salida de Alarcón Góngora consta en una carta del 13 de noviembre, dirigida a la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, en la que establece el próximo domingo 15 como su último día de labores, tras ocupar la encargaduría de despacho desde el 7 de mayo de este año.

Entre los funcionarios cuyas salidas también han trascendido se encuentran Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, y Jorge Egren Moreno Troncoso, responsable del Servicio Profesional Electoral Nacional. Ambos forman parte de la estructura que permanece bajo evaluación.

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INE alista más renuncias para hoy



Ayer por la noche el acuerdo era pedir cinco renuncias más.



La primera en irse: Yessica Alarcón.



Los partidos abonaron en esa decisión: enlistaron deficiencias y tendencias morenistas.

👉https://t.co/BEuW8BPJxy pic.twitter.com/DrEPTyRjeY — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) November 13, 2026

Consejerías acuerdan renovar áreas estratégicas

Cruz García confirmó que las diez consejerías alcanzaron acuerdos durante una reunión privada celebrada el jueves para avanzar en la renovación de las áreas directivas, después de varios días de discusiones sobre la permanencia de funcionarios que ocuparon puestos estratégicos durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala.

La funcionaria también ha señalado que las decisiones sobre la continuidad de los altos mandos deben responder a evaluaciones de desempeño y criterios institucionales, con participación de las diez consejerías, sin que la salida del personal implique necesariamente la existencia de alguna responsabilidad administrativa.

Respecto a su separación, Alarcón Góngora aseguró que comunicó su decisión desde el 12 de noviembre y rechazó que su renuncia obedeciera a señalamientos sobre su desempeño o a una petición de las autoridades electorales.

Deseo dejar expresa constancia, como le manifesté personalmente, que esta determinación responde a motivos estrictamente personales, sin que medie una solicitud, presión, falta laboral, responsabilidad administrativa o de cualquier otra materia Guadalupe Yessica Alarcón Góngora



🔴 La presidenta del INE, Blanca Yassahara Cruz (@BlancaYCG), solicitó la renuncia de tres directivos de la Junta General Ejecutiva tras evaluar su desempeño.



Se trata de Yessica Alarcón, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Alejandro Sosa, del Registro Federal de… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 13, 2026

Además, sostuvo que había buscado concluir su relación laboral desde meses atrás, aunque no había conseguido formalizar su salida. Agradeció a los integrantes del Consejo General que aceptaran su determinación y afirmó que tomó la decisión después de un periodo de reflexión.

La funcionaria también defendió su trayectoria dentro de la institución y aseguró que su desempeño profesional constituyó el único respaldo para acceder a sus responsabilidades.

Hoy valoro mucho su apertura y apoyo para concluir un ciclo en los mejores términos, porque el deber cumplido siempre encuentra su propio cauce, y porque la única carta de recomendación que me trajo al Instituto fue mi trabajo Guadalupe Yessica Alarcón Góngora



Alarcón ocupó dos encargadurías durante la administración de Taddei

Alarcón Góngora había ocupado previamente la encargaduría de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos desde enero de 2024, por designación de Taddei Zavala. En mayo de 2026 asumió la conducción de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, área responsable de tramitar procedimientos relacionados con presuntas infracciones a la legislación electoral.

El nuevo movimiento ocurre después de que el INE confirmó un total de 30 bajas por renuncia en distintas áreas administrativas, técnicas y directivas, tras la salida de su anterior presidenta el 26 de octubre.

Yessica Alarcón presentó su renuncia como encargada de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del @INEMexico. Afirmó que su separación es por motivos personales y que no hubo solicitud, presión o falta laboral. Sin embargo, la presidenta @BlancaYCG sostuvo que se acordó… pic.twitter.com/onW7CahUiF — La Silla Rota (@lasillarota) November 13, 2026

De ese recuento, 17 personas pertenecían a la oficina de Taddei, incluido su jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, mientras que otras tres ocupaban cargos directivos. Se trata de José Alberto Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, de Comunicación Social.

También dejaron sus puestos Juan Manuel Vázquez Barajas, quien encabezaba la oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Pablo Chirinos Benítez, exresponsable de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El organismo reportó otras separaciones en áreas de administración, transporte y procesos registrales.

INE mantiene evaluación de puestos de primer nivel

La autoridad electoral explicó entonces que la revisión comprende a la Junta General Ejecutiva y a las personas que ocupan cargos de primer nivel, además de las relaciones funcionales y los procedimientos de contratación que requieren análisis a partir de información pública reciente.

🔴Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, reconoció que existen cuestionamientos sobre la posible influencia que aún tendría el grupo cercano a Guadalupe Taddei dentro del instituto.



Sin embargo, sostuvo que las decisiones del organismo son tomadas exclusivamente por los 10… — Azucena Uresti (@azucenau) November 13, 2026

Este proceso comenzó después de que la administración de Taddei enfrentó señalamientos por presuntas irregularidades en contratos con empresas proveedoras y posibles conflictos de interés, particularmente en torno al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Por ahora, el Consejo General continuará con la evaluación de los puestos estratégicos y la definición de encargadurías de despacho para garantizar la operación del organismo, que prepara las elecciones federales de 2027 bajo una presidencia provisional, mientras la Cámara de Diputados resuelve la designación definitiva.

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