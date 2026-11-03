Suman 19 renuncias en la limpia del instituto

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó la salida de cuatro funcionarios que ocuparon cargos directivos durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, con lo que suman 19 bajas en una semana, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés con empresas proveedoras del organismo.

Los nuevos casos son Pedro Pablo Chirinos, extitular de la Dirección de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (Oples); Juan Manuel Vázquez Barajas, exdirector de Asuntos Jurídicos; Sergio Uzeta Murcio, excoordinador de Comunicación Social, y Jorge Egrén Moreno Troncoso, extitular del Servicio Profesional Electoral.

Aunque se informó que dejarían sus cargos, las renuncias no están formalizadas en todos los casos, por lo que su salida debe distinguirse de las dimisiones ya presentadas.

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El Dato: Los consejeros del INE acusaron una pérdida de confianza en los funcionarios despedidos, ya que presuntamente obstaculizaban información clave al Consejo General.

Chirinos, quien fue fiscal especializado en Delitos Electorales de Sonora, representó a Morena ante el organismo electoral de Veracruz y defendió a Rocío Nahle, hoy gobernadora de la entidad. En 2020 fue destituido de la fiscalía sonorense por cuestionamientos sobre sus vínculos con el partido guinda.

Por su parte, Vázquez Barajas fue señalado por presuntamente favorecer a Morena en Veracruz y por elaborar la propuesta para redondear los promedios académicos de las candidaturas a la elección judicial.

En tanto, Uzeta Murcio había sido inhabilitado por 10 años para laborar en el servicio público federal debido a irregularidades y violaciones a la normatividad presupuestal durante su gestión como director de la agencia Notimex.

Estas salidas se suman a las de Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la Oficina de Presidencia; Iliana Araceli Hernández Gómez, excoordinadora de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Achar, extitular de Servicios de Informática, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, extitular de Recursos Materiales.

Y vuelan cabezas... ı Foto: Especial

Las primeras dimisiones llegaron tras la renuncia de Taddei, el 26 de octubre, y del acuerdo de las consejerías electorales para revisar la permanencia de funcionarios en puestos directivos; ante los posibles vínculos entre integrantes del Instituto y empresas contratistas.

El Órgano Interno de Control (OIC) investiga a 23 personas, entre ellas 15 servidores y exservidores públicos, así como a 18 empresas proveedoras.

Las indagatorias buscan esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones de material electoral, como el ocultamiento de conflictos de interés, la presentación de documentos falsos o alterados, actos de colusión y el uso indebido de recursos públicos.

La renuncia de Taddei ocurrió después de que se difundiera la existencia de una presunta red de proveedores de material electoral y los nexos de personas cercanas a la entonces presidenta con algunas de esas compañías. En su mensaje, afirmó que su decisión buscaba proteger al Instituto y permitirle cumplir su misión constitucional, aunque rechazó que se den por ciertos señalamientos no verificados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también revisa si hubo anomalías en el ejercicio de recursos.

Blanca Yassahara Cruz García fue designada presidenta provisional del INE el pasado 27 de octubre. La nueva conducción acordó revisar las áreas directivas y los procedimientos administrativos, y privilegiar las decisiones colegiadas en los nombramientos.

La reconfiguración ocurre mientras el INE debe mantener los preparativos para las elecciones de 2027, en medio de las investigaciones sobre contrataciones y exfuncionarios cuestionados.