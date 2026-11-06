Morena y aliados amplían a 6 mil mdp el recorte al INE; recursos van a educación inicial, mujeres y turismo

Aprueban en Comisión otro recorte al presupuesto solicitado por el INE.

La mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó un nuevo recorte de mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que en apenas 24 horas la reducción a los recursos solicitados por el organismo autónomo para 2027 alcanzó los seis mil millones de pesos.

Durante la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, los legisladores avalaron tres reasignaciones que disminuyen nuevamente el presupuesto del órgano electoral, cuyo monto pasará de 37 mil 274 millones a 36 mil 274 millones de pesos, frente a los 42 mil 274 millones que había solicitado originalmente.

Presentan reservar para destinar fondos a niños, turismo, mujeres…

La primera reserva fue presentada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Jorge Armando Ortiz Rodríguez, quien planteó retirar 618 millones 17 mil 896 pesos al INE para destinarlos al programa de Expansión de la Educación Inicial, con el argumento de fortalecer la atención a niñas y niños en sus primeras etapas de desarrollo.

Sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ı Foto: Captura de video

La reasignación fue defendida por legisladores de Morena, quienes sostuvieron que el movimiento permitirá incrementar 71 por ciento los recursos de dicho programa, que pasaría de 866.5 millones a mil 484.5 millones de pesos.

Posteriormente, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la morenista Merilyn Gómez Pozos, presentó otras reservas que también implicaron reducciones al presupuesto electoral.

Una de ellas establece transferir 361 millones 982 mil pesos al Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, mientras que otra contempla reasignar 20 millones de pesos a la Secretaría de Turismo, específicamente para el fomento y promoción de destinos turísticos.

Recortan aún más el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE). ı Foto: Cuartoscuro

En total, estas tres modificaciones representan una disminución de aproximadamente mil millones de pesos para el INE, que se suma al ajuste de cinco mil millones de pesos contemplado previamente en el dictamen presupuestal.

Redistribuyen presupuesto para el Poder Judicial de la Federación

En la misma discusión, la mayoría legislativa aprobó modificar la distribución de los 72 mil 264 millones de pesos asignados al Poder Judicial de la Federación, con el propósito de desagregar los recursos entre sus distintos órganos y establecer asignaciones presupuestales directas.

De acuerdo con la distribución avalada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirá cinco mil 628 millones de pesos; el Órgano de Administración Judicial, 61 mil 636 millones; el Tribunal de Disciplina Judicial, mil 220 millones, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tres mil 778 millones de pesos.

La Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen en lo particular con 30 votos a favor, de Morena y sus aliados, y 13 en contra, de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El documento fue turnado a la Mesa Directiva de San Lázaro para iniciar su discusión en el pleno el próximo lunes 9 de noviembre, donde los legisladores deberán debatir y votar el presupuesto que ejercerá el Gobierno federal durante 2027.

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