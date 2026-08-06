Exagerado, presupuesto del INE para 2027: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) planea solicitar para el próximo año es “exagerado” y estimó que el monto debería asemejarse a lo que se ejerció en el proceso electoral de 2024.

En el anteproyecto del órgano electoral se contempla solicitar un total de 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos, de los cuales 14 mil 36 millones 192 mil 356 serán para el presupuesto base, mientras que 17 mil 395 millones 695 mil 444 se destinan a la cartera institucional de proyectos, además de un monto precautorio de cuatro mil 687 millones 256 mil 096 pesos, para el caso de que se presenten solicitudes para la organización de una posible consulta popular o un proceso de revocación de mandato.

La mandataria federal comentó que la cifra se encuentra alrededor de 15 mil millones de pesos por arriba de lo que costaron los comicios del año antepasado, con el cual comparó el ejercicio de 2027, en donde se renovarán cargos estatales y de representación a escala federal.

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Opinó que, en todo caso, el monto debería equipararse a lo solicitado en aquellas elecciones y el incremento debería corresponder a los indicadores inflacionarios de los años subsecuentes.

“El pedir 15 mil millones de pesos más, pues nos parece exagerado, la verdad. Debería costar lo mismo que la del 24. No entendemos por qué deba costar más”, dijo.

El próximo año, el INE organizará el Proceso Electoral Federal y Concurrente para renovar 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas correspondientes a las entidades de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

El Dato: Para el proceso electoral del 27, el INE proyecta específicamente 13,453 millones de pesos. La cifra representa 4,650 millones más que los 8.8 millones ejercidos en 2024.

Asimismo, se renovarán diputaciones locales en 31 de las 32 entidades federativas, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades y otros cargos de elección popular como juntas municipales en Campeche, regidurías en Nayarit y presidencias de comunidad en Tlaxcala.

La Comisión Temporal de Presupuesto del INE argumentó que este monto es necesario en el contexto de crecimiento del padrón en la lista nominal, que ya se compone de 102 millones 56 mil personas electoras, lo que representa un aumento de 176 mil 741 casillas que deberán ser instaladas en los comicios del próximo año, lo cual rebasa las 170 mil 181 que fueron necesarias instalar en 2024.

“Las cifras muestran la asignación requerida para atender las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como las necesidades operativas del INE para el siguiente ejercicio fiscal. Asimismo, el documento integra los componentes necesarios para la actualización del padrón electoral, la expedición de credenciales para votar y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica”, argumentó el órgano electoral.

El presupuesto para 2024 también fue objeto de disputa e inconformidades, ya que en origen el INE solicitó 37 mil 770 millones, pero la Cámara de Diputados no lo avaló en sus términos y recortó la solicitud en más de cinco mil millones de pesos, situación que en su momento llevó a que dentro del Consejo General del INE se analizara la posibilidad de presentar una controversia constitucional.

Cuestionan Morena, PAN y PRI solicitud de 36 mmdp

| Por Tania Gómez |

La propuesta de presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila solicitar para 2027, por más de 36 mil millones de pesos, generó cuestionamientos entre Morena, PAN y PRI. El monto supera en alrededor de 15 mil millones de pesos el costo de la elección federal de 2024.

El planteamiento se da rumbo a una elección de gran magnitud, en la que se renovarán 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas, además de congresos locales, ayuntamientos y otros cargos de elección popular.

Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, consideró elevada la suma y adelantó que será revisada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. “Me parece que, reitero, es una suma alta, no se justifica, no ha lugar”, sostuvo.

El Tip: San Lázaro redujo más de $13 mil millones los recursos solicitados por el INE en 2025, pese a la elección judicial.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, señaló que el INE deberá justificar plenamente los recursos, aunque advirtió que tampoco debe quedar sin presupuesto suficiente para cumplir sus funciones.

“Nosotros estamos convencidos de que no es conveniente ahorcar al INE, buscar que no tenga recursos, porque eso solamente beneficia a los que quieren hacer trampa en las elecciones”, afirmó.

Sin embargo, también pidió evitar gastos excesivos. “Por el otro lado, estamos convencidos de que no debe haber despilfarro”, señaló. Añadió que el organismo tendrá que acreditar la necesidad del monto cuando se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En tanto, Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, rechazó que se justifique el presupuesto planteado y acusó al organismo electoral de favorecer al gobierno de Morena. “Pues no se justifica, porque ahora ya es brazo ejecutor del gobierno de Morena”, afirmó.

También acusó al INE de censurar a integrantes de la oposición y aseguró que su partido continuará con sus críticas. “Vean, están censurando prácticamente a todos los opositores y no nos van a callar; al PRI no le van a poner un bozal y los vamos a seguir denunciando”, sostuvo.

La propuesta deberá avanzar en su proceso de aprobación y posteriormente será enviada al Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados determinará los recursos que finalmente tendrá el INE para organizar las elecciones de 2027.