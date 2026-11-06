Denuncian que Noemí Luna fue agredida durante comparecencia de Salud en Diputados; inician investigación

Bolaños-Cacho Cué pidió evitar que discusiones en el Congreso deriven en violencia y agresiones.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, denunció que se registró una agresión contra la diputada panista Noemí Luna durante la comparecencia del sector Salud, hechos por los cuales se investigará quién permitió el ingreso de personas ajenas al evento.

De acuerdo con la versión presentada por el legislador, a Luna Ayala le retiraron unas cartulinas con forcejeos durante la comparecencia, lo cual calificó con una agresión. Posterior a este episodio, explicó, se comunicó con ella y solicitó al director de Resguardo y Seguridad, Carlos Noriega, localizar a los responsables y pedirles que abandonaran el Palacio Legislativo de San Lázaro.

¡No fue entre diputados! Las hojitas las llevaban “ciudadanos” a quienes permitieron entrar a San Lázaro. A las madres buscadoras y a los productores de frijol les cierran las puertas, pero a los porristas del oficialismo los meten entre diputados del PAN cuando exigíamos una… — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) November 6, 2026

Aseguró que las personas involucradas fueron identificadas mediante los videos de seguridad y desalojadas del inmueble.

Sin embargo, reconoció que todavía no se sabe qué diputado, comisión o grupo parlamentario gestionó su entrada.

Bolaños-Cacho Cué recordó que durante las comparecencias suele ingresar personal de las dependencias cuyos titulares acuden a rendir cuentas ante los legisladores.

“Es mi responsabilidad garantizar la seguridad de todas y de todos dentro de este Palacio Legislativo”, sostuvo.

Raúl Bolaños Cacho Cué aseguró que es su deber garantizar la seguridad al interior de la Cámara de Diputados. ı Foto: Redes Sociales

Pide evitar violencia en discusiones

El presidente de la Cámara consideró que los desencuentros entre grupos parlamentarios son parte de la dinámica legislativa, pero advirtió que no deben derivar en violencia, descalificaciones ni agresiones físicas.

“Estamos ante la discusión de temas trascendentales, importantísimos para el país, el presupuesto [...] y la elección de quien habrá de sustituir en la presidencia del Instituto Nacional Electoral”, señaló.

Esto que hizo @ectorjaime y la gran @NoemiLuna_Zac es lo que se se debe hacer, confrontar a esta pandilla de corruptos funcionarios corregidos por mediocres diputados del partido del narco. pic.twitter.com/kDvxTRTWjf — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) November 6, 2026

Por ello, pidió a las bancadas evitar que los enfrentamientos se conviertan en una práctica normalizada, sobre todo ante el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que anticipó será intenso y prolongado.

“Lo que no podemos nosotros permitir que suceda” es que los desacuerdos se traduzcan en violencia, afirmó, al señalar que la ciudadanía espera ver a sus representantes argumentar desde la tribuna y no insultarse o empujarse”, remarcó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Urge a alcanzar acuerdo en convocatoria para sucesor de Guadalupe Taddei en el INE

En otro tema, Bolaños-Cacho Cué respaldó la propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de construir un acuerdo entre las fuerzas políticas para definir la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Argumentó que el proceso debe contar con el aval de todos los grupos parlamentarios desde su inicio, incluida la integración del comité de evaluación, para evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de quien sustituirá a Guadalupe Taddei.

Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Consejo General del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Advirtió que, aunque la mayoría legislativa tiene los votos suficientes para aprobar la convocatoria sin el acompañamiento de la oposición, hacerlo de esa manera podría generar desconfianza que se prolongaría hasta el nombramiento.

“Lo que queremos es un árbitro electoral que dé certeza de imparcialidad y de neutralidad y para eso necesitamos el acompañamiento de todas y todos”, sostuvo.

El presidente de la Mesa Directiva reconoció que el procedimiento es urgente, pero consideró que la necesidad de avanzar no debe llevar a imponer decisiones que generen dudas sobre la elección.

Ve insuficiente un juicio político; pide esperar auditoría del ASF para que FGR decida si proceder

Sobre la posibilidad de promover un juicio político contra Taddei, explicó que este mecanismo podría solicitarse incluso después de que una persona deje el cargo, pero lo consideró insuficiente frente a las posibles irregularidades que se investigan.

Presidente de Mesa Directiva de Cámara de Diputados pide esperar conclusiones de la ASF sobre Guadalupe Taddei. ı Foto: Especial

A su juicio, lo necesario es que la Auditoría Superior de la Federación concluya sus revisiones y que, a partir de sus resultados, la Fiscalía General de la República determine las posibles responsabilidades penales.

También pidió que las denuncias anunciadas por la presidenta interina del INE se presenten cuanto antes.

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