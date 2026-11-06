Ante Cámara de Diputados, ISSSTE presenta 200 avances en salud y hospitales en México

En materia laboral, el ISSSTE logró la basificación de 7 mil 605 trabajadores y la nivelación salarial de más de 51 mil empleados de la salud.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentó ante la Cámara de Diputados (San Lázaro) un informe de 200 acciones enfocadas en la apertura de hospitales, renovación de equipo médico y certeza laboral para el personal de salud en México.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud, el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, detalló la inauguración de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón, Tlajomulco y Acapulco, así como la apertura del Hospital General de Tampico y la recuperación del nosocomio “Dr. Carlos Calero Elorduy” en Morelos.

A la par, la institución puso en marcha la construcción de nuevos centros de salud en estados como Oaxaca, CDMX, Michoacán y Guerrero, junto con la reconversión de clínicas médicas en Quintana Roo para incrementar su capacidad hospitalaria de 20 a 90 camas.

“Hace dos años llegamos al ISSSTE a trabajar y a transformar. Por eso, presentamos un plan con la presidenta Claudia Sheinbaum y lo hemos materializado hasta ahora en 200 acciones concretas”, afirmó Batres Guadarrama durante la sesión de trabajo.

En infraestructura médica y equipamiento, el instituto incorporó 710 ambulancias nuevas, más de dos mil camas eléctricas y 13 robots quirúrgicos de alta precisión para intervenciones oncológicas y de rodilla. Asimismo, destinará 400 millones de pesos para rehabilitar el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” en Hermosillo, Sonora.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, presentó ante la Cámara de Diputados un informe con 200 acciones de infraestructura y salud. ı Foto: Especial.

Respecto a la atención diagnóstica, 103 hospitales integrarán gradualmente 69 tomógrafos, 53 mastógrafos y siete resonadores magnéticos. Para agilizar el suministro de medicamentos, el abasto de medicinas alcanzó un 97 por ciento de claves, apoyado por un centro de comando para gestionar recetarios pendientes.

En el ámbito laboral, el organismo basificó a 7 mil 605 trabajadores y niveló el salario médico de 51 mil 173 empleados, beneficiando a 26 mil enfermeras. Además, 4 mil 78 médicos especialistas se sumaron al personal de salud nacional.

Finalmente, el instituto reactivó la edificación de vivienda social mediante el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) tras 34 años de pausa, condonó 320 mil créditos hipotecarios con cartera vencida y eliminó la vigencia de derechos para jubilados, con el objetivo de agilizar los trámites administrativos.

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JVR