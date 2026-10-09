ISSSTE entrega 74 equipos de rayos X de alta tecnología en México

Los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contarán con atención médica más precisa durante sus intervenciones quirúrgicas, tras la incorporación de 74 nuevos equipos móviles de rayos X con arco en C que darán servicio en 55 unidades hospitalarias de todo México.

La adquisición requirió una inversión pública total de 328.3 millones de pesos mexicanos y contempla la distribución de la maquinaria en 15 hospitales de tercer nivel y 40 de segundo nivel repartidos en el territorio nacional.

Estas herramientas de alta definición generan imágenes digitales en tiempo real durante los procedimientos en quirófano. Además, cuentan con fluoroscopía útil en diagnósticos y tratamientos, así como un sistema de doble telemando para que el personal operador trabaje a distancia, disminuyendo el riesgo por radiación.

¡Tenemos nuevos equipos de Rayos X en el @ISSSTE_mx!



Son de última generación y permiten ver las imágenes en tiempo real, por lo que son muy útiles en los procedimientos quirúrgicos. pic.twitter.com/xKh04VPXwC — Martí Batres (@martibatres) October 10, 2026

El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, explicó que el nuevo equipamiento facilita cirugías complejas, tales como las intervenciones por fracturas de hombro. Al visualizar con exactitud la zona afectada, los cirujanos pueden colocar fijaciones con precisión milimétrica sin comprometer nervios ni tendones.

La primera unidad ya se entregó e instaló en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ubicado en la Ciudad de México, destinada al servicio de endoscopía. En las instalaciones de este nosocomio de la capital se contempla recibir tres aparatos complementarios en los próximos días.

Isaías Garduño Hernández, responsable del área de endoscopía en dicho hospital regional, indicó que la sustitución de los viejos equipos permitirá elevar la capacidad de respuesta técnica y reducir sustancialmente el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes.

ISSSTE renueva equipo médico ı Foto: Especial

Brayan Horta Cerón, jefe de departamento en la Subdirección de Infraestructura del instituto, puntualizó que la renovación en el área de imagenología médica responde a la necesidad de brindar un trato más humano a los usuarios y elevar los estándares tecnológicos del sector público.

Esta asignación de recursos forma parte de la estrategia del Gobierno Federal para modernizar los insumos y la infraestructura del sistema de salud. El anuncio se suma a la reciente llegada de otros 50 aparatos de rayos X portátiles a unidades médicas de la institución.

Te puede interesar: