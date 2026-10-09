Bloqueo en la México-Querétaro HOY: caos vial tras 13 horas de protesta

Vecinos de San José Puente Grande, en Cuautitlán, Estado de México, realizan este viernes 9 de octubre un bloqueo para exigir a las autoridades el cumplimiento de acuerdos relacionados con la reparación de vialidades de su comunidad.

La protesta se mantiene en la carretera Las Ánimas-Coyotepec y avenida Las Ánimas, una movilización que ha provocado afectaciones importantes para los automovilistas que utilizan la zona y repercute en la circulación de la autopista México-Querétaro.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se registra carga vehicular intensa en ambos sentidos debido a la presencia de manifestantes en vialidades que se encuentran fuera de su jurisdicción.

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🚨🚧 #AlertaVial | Tepotzotlán



⚠️ ¡Toma tus precauciones! Se registra una importante afectación vial sobre la autopista México – Querétaro, en ambos sentidos, debido a trabajos de mantenimiento. 🛣️🚗🚛



📍 La afectación es de aproximadamente 30 kilómetros.



🚘🕒 Te recomendamos:… pic.twitter.com/S4PrQsLSmO — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 10, 2026

¿Dónde está el bloqueo que afecta a la México-Querétaro?

Los manifestantes se concentran en la zona de San José Puente Grande, donde exigen que se atiendan las condiciones de la carretera Las Ánimas-Coyotepec.

La protesta ha provocado una importante concentración de vehículos sobre la México-Querétaro. Durante la tarde, la afectación se extendía desde Valle Dorado, en Tlalnepantla, hasta la caseta de Tepotzotlán, en dirección a Querétaro.

Por ello, CAPUFE pidió a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona, debido a la carga vehicular generada por la movilización.

⚠️ 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 ⚠️#AutMéxicoQuerétaro, km 42. Continúa carga vehicular intensa en ambos sentidos por presencia de manifestantes fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE (Las Ánimas / Teoloyucan).



Para más información, llama al 088 de @GN_Carreteras. Toma… — CAPUFE (@CAPUFE) October 10, 2026

¿Por qué bloquearon la carretera?

Los vecinos exigen la reparación de las vialidades de San José Puente Grande y señalan que las autoridades habían establecido acuerdos para realizar trabajos de rehabilitación.

Los habitantes sostienen que la carretera presenta deterioro y también han reclamado el impacto que genera el tránsito de vehículos de carga en la zona.

La movilización de este viernes ocurre después de una protesta realizada el 25 de septiembre, cuando los habitantes también exigieron atención a sus demandas.

Hasta la última actualización disponible, la protesta mantenía afectaciones en la circulación de la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas considerar tiempo adicional de traslado si deben circular por este punto del Estado de México.

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MSL