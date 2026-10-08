Tras bloqueo en Reforma, Gobernación pide a inconformes del IMSS continuar con el diálogo

Segob llama a trabajadores del IMSS a no afectar a terceros en Reforma.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) llamó a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a evitar bloqueos viales que afecten a la ciudadanía y dar continuidad a la mesa de diálogo con la dirigencia sindical, luego de que un grupo de inconformes abandonó la negociación y cerró la circulación en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

En un comunicado, la dependencia informó que la mesa de diálogo comenzó este jueves en sus instalaciones, con el objetivo de atender los planteamientos de los trabajadores y avanzar en la construcción de acuerdos. Sin embargo, mientras se desarrollaba la reunión, un grupo decidió levantarse de la mesa y movilizarse hacia una de las principales vialidades de la capital.

Ante estos hechos, Gobernación exhortó a los inconformes a mantener las negociaciones y evitar medidas que perjudiquen a terceros, en particular aquellas que obstaculicen el tránsito vehicular y las actividades cotidianas de la población.

17:56 #PrecauciónVial | Manifestantes continúan con el cierre a la circulación en carriles laterales de Paseo de la Reforma al Oriente y Av. Florencia, @AlcCuauhtemocMx. #AlternativaVial Circuito Interior, Eje 1 y Eje 2 Norte. pic.twitter.com/EQHmaGAQed — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2026

La dependencia hizo un llamado a los trabajadores para que continúen utilizando las vías institucionales de negociación y atención de sus demandas.

“Se hace un exhorto a privilegiar los canales de atención con la Unidad de Gobierno de la Secretaría y evitar acciones que afecten a terceros, particularmente el libre tránsito y las actividades cotidianas de la población”, señaló.

Gobernación también reiteró la disposición del Gobierno de México para acompañar las conversaciones entre los trabajadores y la dirigencia del sindicato del IMSS, con el propósito de resolver las diferencias mediante acuerdos.

“El Gobierno de México reitera su disposición para acompañar este proceso mediante el diálogo, el respeto y la concertación, como vías para encontrar soluciones a las diferencias planteadas, en beneficio de los agremiados”, sostuvo.

#SEGOBInforma 📢

Llama #SEGOB a evitar afectar a la ciudadanía y dar continuidad al diálogo entre trabajadores y dirigencia del Sindicato del #IMSS



Comunicado: 📄 https://t.co/3MiyhTvKiD pic.twitter.com/wxihafo103 — Gobernación (@SEGOB_mx) October 9, 2026

La dependencia insistió en que las demandas de los trabajadores deben atenderse a través de la negociación, al tiempo que pidió evitar movilizaciones que afecten a los habitantes y visitantes de la capital.

Las protestas forman parte de un conflicto entre trabajadores inconformes y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos Hernández.

Los manifestantes rechazan el incremento salarial de 2.9 por ciento aprobado por el gremio y exigen un aumento de 10 por ciento, la realización de un congreso nacional extraordinario y cambios en la representación sindical.

También han denunciado presuntas presiones para aprobar la propuesta salarial y reclamado mejores condiciones laborales, abasto de insumos médicos y una jubilación digna.

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JVR