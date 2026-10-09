Sheinbaum y Menchaca inician gira nacional de salud en Metztitlán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comenzó su gira nacional de supervisión del sistema de salud pública desde el municipio de Metztitlán, en el estado de Hidalgo.

En compañía del gobernador hidalguense, Julio Menchaca Salazar, la mandataria recorrió las instalaciones del Hospital IMSS Bienestar y el Centro de Salud local para verificar de primera mano el funcionamiento cotidiano de los servicios de urgencias y consulta externa.

Durante esta primera jornada de trabajo conjunto, la comitiva oficial evaluó el estado actual de la infraestructura hospitalaria, la disponibilidad de equipo médico especializado y las condiciones operativas de las distintas áreas de atención ciudadana.

De igual manera, las autoridades entablaron diálogo directo con médicos, enfermeras y personal administrativo para revisar los niveles de abasto de medicamentos e identificar las necesidades prioritarias del personal que labora en la región montañosa de la entidad.

Sheinbaum y Menchaca recorrieron el Hospital del IMSS-Bienestar y el Centro de Salud de Metztitlán ı Foto: Especial

Por su parte, el mandatario estatal, Julio Menchaca Salazar, subrayó lo relevante que resulta para Hidalgo encabezar el arranque de esta iniciativa a nivel nacional. De igual forma, agradeció el respaldo permanente de la presidenta Sheinbaum Pardo, reflejado en obras y proyectos clave asignados a la entidad durante sus giras de trabajo.

Sheinbaum y Menchaca dialogaron con el personal médico y administrativo ı Foto: Especial

La visita forma parte de la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para identificar necesidades y mejorar la atención médica en las 24 entidades donde opera el IMSS-Bienestar.

El modelo IMSS Bienestar busca consolidar la gratuidad y universalidad de los servicios médicos de segundo nivel en las regiones del país con mayor rezago histórico en materia de infraestructura sanitaria.

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