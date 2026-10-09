Sheinbaum anuncia gira para revisar IMSS Bienestar en 24 estados

En el marco de las movilizaciones y planes de paro por parte de personal de salud que se desencadenaron esta semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará una gira por los 24 estados que se encuentran adscritos al IMSS Bienestar a fin de verificar las condiciones de los hospitales pero también para conocer las problemáticas que en algunos se lleguen a presentar.

Las visitas se realizarán cada cierre de semana en lo que queda del año. En las reuniones se conversará con los directores de cada hospital y los coordinadores regionales, así como con el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch.

Aunque cada lunes sostiene las reuniones con el Gabinete de Salud, mencionó que resulta importante escuchar directamente al personal y sobre todo a la población en las entidades.

“Voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta, porque tengo reuniones todos los lunes con el gabinete salud, va el secretario de salud también. Pero pues también escucho a la gente que tiene sus preocupaciones”, dijo la Presidenta este viernes en Palacio Nacional en su conferencia Mañanera.

Ahondó en que la visita también será con motivo de la digitalización de los expedientes de salud de los derechohabientes, ante los que algunos trabajadores podrían enfrentar dificultades, por lo que se pedirá apoyo para agilizar su implementación.

“Nos vamos a reunir con todos los directores de todos los hospitales, escucharlos, con los administrativos para ver qué problemática hay y también pedirles porque estamos digitalizando ya los expedientes médicos y siempre hay resistencias de cómo se ha venido trabajando. No es una resistencia eh digamos que estén en contra, sino que de aquí a que te acostumbras al nuevo sistema de incorporar a la computadora, aprender la plataforma. Hay algunos hospitales donde ha costado trabajo”, comentó.

La gira comenzará este fin de semana en el Estado de México e Hidalgo.

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FGR