INE prepara denuncia contra Guadalupe Taddei por irregularidades en contratos; ve 5 delitos

El INE analiza las vías de contingencia para evitar afectaciones operativas si se aplican restricciones financieras a sus empresas proveedoras.

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra su expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y vínculos con empresas proveedoras del organismo.

El documento contempla enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades. Entre las líneas de investigación está una posible complicidad entre funcionarios del instituto y contratistas que habrían obtenido beneficios económicos mediante adjudicaciones.

La consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que el proyecto está “prácticamente terminado”, aunque su presentación, prevista para el miércoles, se retrasó mientras los equipos jurídicos afinan los fundamentos. Además, las diez consejerías deberán revisarlo. “Prácticamente está lista, no vamos a tardar”, declaró.

Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Consejo General del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El consejero Arturo Castillo informó que el proyecto está en revisión en las oficinas de los consejeros desde la noche del miércoles. Aclaró que no es una simple vista a la autoridad ministerial, sino “una denuncia formal”, y reconoció que el órgano electoral tardó demasiado en presentarles el documento. Espera que se apruebe y se presente a la brevedad.

Sobre el posible congelamiento de cuentas de empresas ligadas a las investigaciones, Castillo señaló que la autoridad electoral no ha recibido información oficial de restricciones financieras a proveedores con contratos vigentes.

Si alguna firma proveedora quedara imposibilitada para cumplir, advirtió, el instituto deberá actuar para evitar afectaciones operativas a la organización electoral.

ASF revela mapa de red en el INE

Más tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló el hallazgo de una red corporativa y laboral entre empresas proveedoras del sector electoral y personas relacionadas directamente con el Instituto Nacional Electoral.

El órgano fiscalizador detectó posibles irregularidades vinculadas a 7 empresas, 83 personas, 89 vínculos corporativos y seis involucrados en varias compañías.

De esta forma, la ASF reveló la existencia de conexiones entre las firmas Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, así como Seriplast de México.

En dicha red, se identificó que 5 personas aparecen directamente relacionadas entre ZEG y Cajas Graf. De acuerdo con el esquema presentado por la auditoría pública, César “N”, Omar “N”, Fernando “N” y Raymundo “N” se vinculan operacionalmente a Corporativo ZEG con Cajas Graf en roles de socios, administradores o apoderados, mientras que Tatiana “N” conecta a Cajas Graf con Seriplast de México.

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JVR