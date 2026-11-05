‘El Andy’ muere tras enfrentamiento armado con elementos de la Marina en Colima

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue rescatado de las aguas negras en el Río de los Remedios

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó la muerte de Andrés Alcázar, alias “El Andy” o “El Yony”, a quien las autoridades de Colima identificaban como un objetivo prioritario por su presunta participación en homicidios, extorsiones y distribución de drogas en el puerto de Manzanillo.

El hombre murió el 4 de noviembre durante un enfrentamiento con elementos de la Armada de México en Campo Verde. La versión oficial sostiene que disparó contra los uniformados durante un operativo de vigilancia. Los marinos respondieron al ataque y posteriormente aseguraron una pistola calibre nueve milímetros y una motocicleta.

¿Quién era “El Andy” y de qué delitos lo acusaban?

De acuerdo con información que presentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, el individuo encabezaba una célula delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes y actividades de sicariato en la región. Las investigaciones navales también lo relacionaban con una estructura criminal que operaba en el municipio.

Alcázar, de 35 años, contaba con antecedentes por delitos contra la salud desde junio de 2018. El 9 de abril de 2025, un juez federal con sede en Colima emitió una orden de aprehensión en su contra, por lo que las corporaciones mantenían acciones para localizarlo.

. ı Foto: larazondemexico

Según el reporte estatal, el operativo comenzó con un intento de captura del presunto delincuente, quien logró escapar de los efectivos que participaban en el despliegue. Las unidades continuaron su búsqueda hasta que el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) recibió un reporte sobre el robo violento de una motocicleta en la colonia Vista del Mar.

Personal naval localizó una unidad con las características señaladas y detectó al conductor en una zona de terracería. La dependencia federal sostuvo que el sujeto abrió fuego contra los militares, quienes repelieron la agresión. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La Marina señaló que los trabajos de inteligencia permitieron identificar sus presuntos vínculos con actividades delictivas y establecer información sobre la operación del grupo al que pertenecía. El intercambio de datos con autoridades estatales formó parte de las acciones para ubicarlo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL