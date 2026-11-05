INE multa a partidos por afiliaciones indebidas; Morena acumularía sanciones por 128 mdp

Blanca Cruz García rindió protesta como consejera presidenta provisional del INE, el 27 de octubre de 2026.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad 29 proyectos de resolución relacionados con quejas por presuntas infracciones electorales, entre ellas afiliaciones indebidas y uso no autorizado de datos personales, por las que se impusieron multas a tres partidos políticos.

Durante la sesión, la consejera Frida Gómez explicó que los expedientes derivaron, por una parte, de denuncias ciudadanas por vulneraciones al derecho de libre afiliación y utilización de datos personales. Tras analizar las pruebas presentadas y recabadas por la autoridad electoral, se determinó que se actualizaron las infracciones.

En otros asuntos, el Consejo General analizó casos de personas que proporcionaron información falsa al INE. Cuando se acreditó la falta, se determinó imponer amonestaciones públicas. Además, en los expedientes donde la información fue entregada de manera extemporánea, se propuso dar vista al Órgano Interno de Control del Instituto.

También se sancionó con una amonestación a una agrupación política nacional por comunicar fuera del plazo establecido los cambios en sus órganos internos.

En otro expediente, relacionado con la falta de respuesta de una autoridad municipal a los requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización, se determinó dar vista al Órgano Interno de Control de la alcaldía Iztapalapa para que actúe conforme a sus atribuciones.

#BoletínINE 📄 | Sanciona INE con multas a partidos políticos por afiliaciones indebidas.



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Somos pide investigar presunto uso de chalecos guinda en afiliaciones de Morena

Durante la discusión, el representante del partido Somos pidió al INE investigar una denuncia relacionada con el presunto uso de chalecos color guinda por parte de servidores públicos, al considerar que podría generar confusión entre las actividades gubernamentales y las de afiliación partidista de Morena.

El representante recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto investigar la queja, luego de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral la rechazara en un plazo de poco más de seis horas.

“Entendemos y nos parece importante que haya velocidad y celeridad, pero sí ojalá que esa velocidad y celeridad sea con pulcritud y exhaustividad, de manera que no tengamos que acudir al Tribunal”, señaló.

Advirtió que debe evitarse cualquier confusión entre las estructuras gubernamentales y las partidistas, pues, aunque Morena tiene derecho a desarrollar sus propias campañas de afiliación, estas deben mantenerse separadas de los programas sociales y las acciones de gobierno.

“Lo que no debe prestarse aquí es que haya una confusión a que servidores públicos pudieran estar haciendo afiliaciones indebidas o ilegales”, sostuvo.

Morena acumularía multas por 128 millones de pesos

El representante también señaló que, en los últimos meses, las sanciones relacionadas con afiliaciones indebidas atribuidas a Morena sumarían 128 millones de pesos, de acuerdo con los expedientes y multas a los que hizo referencia durante su intervención.

Consideró que el monto representa un indicador que debe ser atendido por las autoridades electorales y llamó a investigar si existe un posible uso de recursos públicos para favorecer las tareas de afiliación del partido.

“Lo que más nos preocupa es el uso indebido de los recursos públicos para posibles afiliaciones”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que las campañas de afiliación partidista deben realizarse sin recurrir a estructuras gubernamentales ni generar confusión entre la ciudadanía sobre quién realiza las actividades.

Los 29 proyectos de resolución, incluidos los ajustes enviados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, fueron sometidos a votación conjunta y aprobados por unanimidad por el Consejo General.

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MSL