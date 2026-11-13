‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, fue sentenciado a 22 años de cárcel en EU

Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, fue sentenciado en Estados Unidos a 22 años y medio de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego.

El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido en febrero y cofundador y líder del CJNG, fue condenado a 17 años y medio de cárcel por el delito de conspiración para distribuir narcóticos y cinco años por posesión de armas.

“Tony Montana” ya se había declarado culpable de los cargos federales en su contra en una corte del Distrito de Columbia, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Durante más de dos décadas, Antonio Oseguera Cervantes contribuyó a alimentar una de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas del mundo, inundando las comunidades estadounidenses con drogas letales mientras se enriquecía a sí mismo y a sus asociados”, declaró Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia.

Por su parte, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, afirmó que Oseguera Cervantes desempeñó un papel fundamental en la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una de las organizaciones criminales más violentas.

“Fue mucho más que el hermano de ‘El Mencho’”, señaló Cole, quien aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán persiguiendo a quienes dirigen, financian y respaldan a estas organizaciones.

De acuerdo con documentos judiciales, Oseguera Cervantes participó durante más de dos décadas en actividades de narcotráfico, inicialmente para el Cártel del Milenio y posteriormente para el CJNG, organización que cofundó su hermano Nemesio en 2010.

🚨 Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano de ‘El Mencho’, fue sentenciado a 22 años y medio de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego.https://t.co/zzcSsI5FMl pic.twitter.com/JBBkHU8zGd — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 13, 2026

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