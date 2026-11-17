Fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina en Sinaloa y Michoacán, en una operación en que se aseguraron drogas precursores y sustancias y que, estiman, representó un golpe al crimen de más de mil 419 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado del Gabinete de Seguridad, el primer laboratorio fue localizado en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, donde las autoridades decomisaron aproximadamente mil litros y 800 kilogramos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos y 210 kilogramos de sustancias de uso dual.

Los operativos permitieron asegurar drogas sintéticas, precursores químicos y equipo para su elaboración. ı Foto: Semar

En una segunda intervención, en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán, fueron ubicados otros dos laboratorios clandestinos. En estos sitios se aseguraron alrededor de mil 600 kilogramos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos y cerca de dos mil kilogramos de sustancias de uso dual.

También fueron decomisados tanques, reactores, materiales empleados en la fabricación de drogas sintéticas y dos vehículos.

Las autoridades informaron que las tres instalaciones y los materiales utilizados para la producción de estupefacientes fueron inhabilitados para impedir que volvieran a operar.

El Gabinete de Seguridad estimó que estas acciones representan una afectación económica de mil 419 millones 256 mil pesos para las organizaciones criminales.

Marina, SSPC y FGR decomisaron más de 2.4 toneladas de metanfetamina en dos estados. ı Foto: Semar

Los materiales y sustancias asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que integrarán las carpetas de investigación correspondientes.

En la operación también participaron elementos dela Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El desmantelamiento de los laboratorios representó una afectación económica superior a mil 419 millones de pesos para el crimen organizado. ı Foto: Semar

La operación formó parte de los trabajos de inteligencia de las instituciones federales para debilitar la capacidad de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos.

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