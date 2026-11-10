FGR desmantela presunto centro de producción de drogas sintéticas en Michoacán

Autoridades federales desmantelaron un predio utilizado como “centro de procesamiento clandestino” en Zitácuaro, Michoacán, donde localizaron 119 contenedores con precursores químicos y 61 objetos presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el hallazgo ocurrió durante “actos de investigación por un delito contra la salud”.

En el operativo participaron personal de la FGR, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

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Precisamente, elementos de la Defensa las sustancias y los artículos localizados en el predio, mientras que el Ministerio Público Federal recibió los indicios asegurados para continuar con las investigaciones.

#FGR y @SSPCMexico desmantelan predio posiblemente utilizado como centro de procesamiento clandestino. En Zitácuaro, #Michoacán, personal de la @FGR_AIC, y de la SSPC, en colaboración con la @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, realizaron actos de investigación por un delito contra la… pic.twitter.com/pV31jjJcF8 — FGR México (@FGRMexico) November 11, 2026

FGR y ONU perfilan plan para destruir precursores de drogas

| Por Elizabeth Hernández

En otras noticias, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión con la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Stacy de la Torre, para revisar un proyecto que busca destruir precursores químicos que las autoridades aseguran en instalaciones clandestinas de producción de drogas sintéticas.

Durante el encuentro, ambas funcionarias abordaron los alcances de la iniciativa sobre “acceso a laboratorios, evidencia, respuesta y trazabilidad”, cuyo propósito consiste en establecer mecanismos para la destrucción de estas sustancias tras su decomiso.

Representantes de Naciones Unidas presentaron propuestas sobre el trabajo conjunto e intercambiaron planteamientos con las autoridades mexicanas. La sesión incluyó una revisión de los avances institucionales y la atención de dudas para definir conclusiones y acuerdos.

Sostiene @ErnestinaGodoy_, fiscal general de la República, reunión de trabajo con Jefa de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Stacy de la Torre.



Más información ▶️ https://t.co/kb4IfNyjWF#ComunicadoFGR pic.twitter.com/Wcra2Aq9V0 — FGR México (@FGRMexico) November 11, 2026

A la reunión, que tuvo lugar en las instalaciones de la FGR en Santa Fe, Ciudad de México, asistieron los fiscales especializados de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez; de Control Regional, David Boone de la Garza; y en materia de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio.

También participaron la fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, Maribel Bojorges Beltrán, y el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Héctor Elizalde Mora.

Por parte de la ONUDD acudieron la responsable del Área de Coordinación, Mariana Alegret Cendejas, y la titular del programa, Nayely Sánchez Estrada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también participó mediante el director general para la ONU, Eduardo Alcibiades Sánchez Kiesslich, y la coordinadora de Seguridad Multidimensional de esa misma área, Sylvia Paola Mendoza Elguea.

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cehr