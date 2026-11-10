‘Son mi peor pesadilla’: Taibo II arremete contra universitarios que leen poco

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), cuestionó los hábitos de lectura de los estudiantes universitarios y criticó el uso excesivo de teléfonos celulares y redes sociales durante un encuentro realizado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

El escritor participó este martes 10 de noviembre en la conferencia Por la soberanía, la educación pública y la autonomía universitaria, donde compartió espacio con Armando Contreras Castillo, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Durante su intervención, Taibo II señaló que los jóvenes universitarios leen poco y han encontrado en los dispositivos móviles una de sus principales formas de entretenimiento, situación que, consideró, afecta su capacidad para concentrarse.

“Son mi peor pesadilla porque me encuentro con universitarios que leen poco y que de alguna manera han encontrado que la manera de incorporarse al tiempo libre y al entretenimiento pasa por el pinche telefonito”, expresó ante los asistentes.

📚🔥 ¡“LOS PINCHES TELEFONITOS”! TAIBO II REGAÑA A UNIVERSITARIOS EN OAXACA



¡Paco Ignacio Taibo II fue a promover la lectura y terminó dándoles tremendo regaño a los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca!



El director del Fondo de Cultura Económica… pic.twitter.com/6sNyVYtHyb — Evodio Camarena:. (@evodio33) November 11, 2026

Taibo II cuestiona distracciones de los jóvenes

El titular del FCE también hizo referencia a la falta de atención que, desde su perspectiva, existe entre algunos estudiantes durante las actividades académicas y los encuentros públicos.

“Una mitad de los que me están mirando les v*** m**** lo que estoy diciendo y a la otra mitad les entra por aquí y les sale por acá”, comentó.

Taibo II advirtió que las constantes notificaciones y el consumo de contenidos en los teléfonos dificultan mantener la atención, además de desplazar actividades como la lectura.

Sus comentarios se dieron durante una jornada dedicada a discutir el papel de las universidades públicas, la soberanía nacional y los desafíos que enfrenta la educación ante los cambios sociales y tecnológicos.

Armando Contreras llama a defender la educación pública

Por su parte, Armando Contreras Castillo destacó la importancia de fortalecer las instituciones educativas y sostuvo que el desarrollo del país está relacionado con las oportunidades de acceso a la enseñanza.

“Porque un país llega hasta donde llega la educación”, expresó el director del INEA, quien también llamó a los mexicanos a asumir la responsabilidad de resolver los problemas nacionales sin depender de la intervención de otros gobiernos.

La visita de ambos funcionarios coincidió con la firma de un convenio de colaboración entre el INEA y la UABJO para incorporar a estudiantes universitarios a las labores de alfabetización en distintas comunidades de Oaxaca.

El acuerdo contempla la participación de alumnos que realizan servicio social y prácticas profesionales, mientras que el instituto proporcionará materiales educativos, capacitación y acompañamiento.

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MSL