IMSS advierte por venta de incapacidades y recetas falsas por WhatsApp

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre una modalidad de fraude en la que personas ofrecen incapacidades médicas y recetas falsas a través de grupos de Facebook y WhatsApp, mediante el uso de datos personales de trabajadores y documentos apócrifos que no tienen validez en los sistemas institucionales.

De acuerdo con la alerta del organismo, los estafadores contactan a posibles compradores y les ofrecen incapacidades y recetas supuestamente expedidas por el IMSS. Para elaborar los documentos solicitan el Número de Seguridad Social (NSS), la CURP, la clínica de adscripción y los datos de la empresa donde labora el interesado.

Posteriormente, llenan una plantilla con la información proporcionada, envían un borrador y, una vez que reciben el pago, entregan un archivo PDF que aparenta ser un documento oficial, pero que no existe en los registros del Instituto.

TE RECOMENDAMOS: Decomisan precursores químicos FGR desmantela presunto centro de producción de drogas sintéticas en Michoacán

🚨 ¡Cuidado con las incapacidades falsas!



El #IMSS no vende incapacidades ni recetas médicas.



🔎 Conoce cómo operan estas estafas, identifica las señales de alerta y evita poner en riesgo tus datos personales.



¡No te dejes engañar! ☝️ pic.twitter.com/WzIdl5FBtl — IMSS  (@Tu_IMSS) November 11, 2026

El IMSS advirtió que utilizar una incapacidad falsa constituye un delito y que, además, quienes proporcionan su información personal quedan expuestos a que sus datos sean utilizados por los propios estafadores para otros fines.

IMSS pide verificar las incapacidades en sus canales oficiales

Como parte de las medidas de prevención, el organismo pidió a los patrones verificar la autenticidad de las incapacidades mediante el Escritorio Virtual del IMSS, en el apartado “Consulta de incapacidades, patrón”.

También difundió algunas características que permiten identificar documentos apócrifos. Entre las irregularidades detectadas se encuentra el uso de las siglas “UNF” en lugar de “UMF”, errores ortográficos como escribir “efectué” en vez de “efectúe”, y la ausencia de signos de apertura en frases como “+CONOCES”.

Estas son algunas señales para identificar documentos apócrifos

Otras señales de falsificación son la mezcla de diferentes tipos de letra, indicio de que el documento fue elaborado en un procesador de textos, así como sellos que aparecen superpuestos al contenido, en lugar de formar parte del formato original.

El Instituto reiteró que no comercializa incapacidades ni recetas médicas e hizo un llamado a los trabajadores y empleadores a no adquirir documentos por medio de redes sociales o aplicaciones de mensajería y verificar siempre su autenticidad a través de los canales institucionales.

“El IMSS no vende documentos. Verifícalos en el Escritorio Virtual”, enfatizó el organismo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL