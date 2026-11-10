Aseguran 35 toneladas de precursor para metanfetamina en Sinaloa; detienen a 3 personas

Detenidas tres personas en Sinaloa tras aseguramiento de 35 tonelada de precursor químico para la elaboración de metanfetamina.

Como parte del “Operativo Mazatlán”, autoridades federales aseguraron alrededor de 35 toneladas de un precursor químico utilizado para la fabricación de metanfetamina, tras interceptar un tractocamión y detener a tres personas sobre la carretera federal libre México 15, en Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el decomiso ocurrió a la altura del kilómetro 033+450 de la carretera, con dirección a Mazatlán, donde efectivos marcaron el alto a una unidad de carga con caja refrigerada.

Durante una inspección de seguridad, los elementos localizaron 18 tarimas con bultos que contenían una “sustancia química granulada”: 16, con dos toneladas cada una, y otras dos con una tonelada y media, respectivamente. En total, las autoridades aseguraron aproximadamente 35 toneladas del precursor utilizado para la elaboración de metanfetamina.

Posteriormente, fueron detenidos los tres ocupantes del tractocamión y puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.

En el operativo participaron elementos de la SSPC, a través del Servicio de Protección Federal (SPF), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en #Mazatlán, #Culiacán y el estado de #Sinaloa, elementos de #SSPC aseguraron 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para la elaboración de metanfetamina, conocida como cristal, y detuvo a tres personas.



La… pic.twitter.com/nQzlHclFkt — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 11, 2026

Segundo aseguramiento en una semana en la misma carretera

El pasado 3 de noviembre, en el mismo punto de la carretera federal, fueron detenidas dos personas a quienes las autoridades federales aseguraron 133 kilogramos de metanfetamina ocultos en un doble fondo del piso de un semirremolque.

Al informar el decomiso, la SSPC detalló que el conductor del tractocamión, con placas de circulación de Texas, Estados Unidos, intentó evadir la revisión de las autoridades.

Sin embargo, los agentes le marcaron el alto y, luego de una “inspección minuciosa”, encontraron 89 paquetes que contenían 133 kilógramos de metanfetamina, ocultos al interior del semirremolque.

Por lo anterior, dos hombres de 36 y 38 años fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con el vehículo y la droga asegurada, puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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cehr