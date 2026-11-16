Incineración de drogas en las instalaciones del Segundo Batallón de Infantería en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República incineró más de dos toneladas y media de narcóticos y destruyó más de dos millones de cigarrillos durante un operativo realizado en Cuauhtémoc, Chihuahua, como parte de las acciones para enfrentar los delitos contra la salud en la entidad.

De acuerdo con la fiscalía, en el evento se destruyeron dos toneladas 558 kilos 624 gramos 32 miligramos de narcóticos, además de dos millones 299 mil 990 cigarrillos, diversos objetos relacionados con actividades delictivas y 10 unidades de droga.

Entre las sustancias incineradas se encontraban clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, heroína y pastillas psicotrópicas.

TE RECOMENDAMOS: Exigen avances en investigaciones Madres buscadoras bloquean Insurgentes tras reunión fallida con la FGR

El Tip: Cada incineración debe ser verificada por el OIC y peritos especializados de la FGR, quienes dan fe pública del pesaje, conteo y autenticidad química de las sustancias.

La FGR informó que los estupefacientes asegurados son resultado de operativos realizados por instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y corresponden a 141 investigaciones por delitos contra la salud, presentadas en distintas modalidades.

Las indagatorias están relacionadas con hechos registrados en cinco municipios de Chihuahua: Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga, Parral y Chihuahua.

La destrucción de los narcóticos se llevó a cabo en las instalaciones del 2.o Batallón de Infantería, en Cuauhtémoc, bajo la supervisión de un agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

En la acción participaron representantes del Órgano Interno de Control de la FGR, quienes verificaron el peso y las características de las sustancias destruidas, con el propósito de constatar el cumplimiento del protocolo correspondiente.

Al acto asistieron Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), autoridades militares y representantes de la Fiscalía General en Chihuahua, así como elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución.

La FGR informó a la población la destrucción mediante el comunicado 812/26, fechado el 15 de noviembre de 2026.