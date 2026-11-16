Cultivo de amapola, en mínimo de una década

Autoridades del Gobierno federal y de UNODC Mexico presentaron el informe México, Monitoreo de Plantíos de Amapola, el viernes 13 de noviembre.

Las autoridades mexicanas redujeron el cultivo de amapola a su nivel más bajo en una década, con nueve mil 87 hectáreas destruidas durante 2024, mientras los aseguramientos de goma de opio casi se quintuplicaron y los decomisos de heroína aumentaron más de 70 por ciento, de acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de México publicado este mes.

El documento Monitoreo de Plantíos de Amapola 2022-2023 y 2023-2024 revela que la superficie erradicada disminuyó 69.5 por ciento respecto de 2017, cuando las autoridades alcanzaron el máximo de la serie histórica con 29 mil 824 hectáreas. Desde entonces, las operaciones de destrucción muestran una tendencia descendente que coincide con la reducción de los cultivos de la planta en el país.

Durante 2022, las instituciones de seguridad eliminaron 11 mil 398 hectáreas, cifra que descendió a 10 mil 167 en 2023 y a nueve mil 87 durante 2024. Estas variaciones representaron disminuciones anuales de 10 por ciento, respectivamente, según los registros del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

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La cantidad de plantíos destruidos también registró una reducción. En 2022, las autoridades reportaron 86 mil 974 intervenciones contra cultivos de amapola, frente a 61 mil 862 en 2023 y 50 mil 387 un año después. En ese lapso, el número de plantíos eliminados cayó 42 por ciento.

El Dato: El Proyecto MEXK54, es el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano es una iniciativa entre el Gobierno y la UNODC que opera desde 2012.

Pese a la reducción de las superficies erradicadas, los aseguramientos de goma de opio se incrementaron considerable. La FGR documentó 62 kilogramos durante 2023 y 306 en 2024, lo que equivale a un aumento cercano a 394 por ciento. En 2022, las autoridades habían decomisado solo 72 kilogramos de esta sustancia.

Los aseguramientos de heroína sólida mostraron un comportamiento similar durante el último año del análisis. Después de alcanzar 198 kilogramos en 2022, los decomisos disminuyeron a 73 en 2023, pero repuntaron a 126 kilogramos al año siguiente, un incremento de 72.6 por ciento entre ambos periodos.

4 Instancias de Seguridad federal integran el MEXK54

La comparación con los registros históricos muestra una reducción de largo plazo en los decomisos de derivados de amapola. En 2014, las autoridades aseguraron mil 649.4 kilogramos de goma de opio y 459.36 kilogramos de heroína, cantidades superiores a las correspondientes a 2024.

Respecto de la distribución territorial, el informe identifica una concentración de las operaciones de erradicación en municipios de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, además de zonas de Guerrero y Oaxaca. Entre 2014 y 2018, Guerrero registró algunos de los mayores volúmenes de destrucción, con cifras superiores a nueve mil hectáreas anuales, mientras que los estados del norte mostraron mayor estabilidad relativa durante los años recientes.

La UNODC señala que los aseguramientos de goma de opio se concentran principalmente en regiones productoras y municipios próximos a la frontera con Estados Unidos. En contraste, la heroína presenta una distribución territorial más amplia, debido a que los registros también comprenden zonas vinculadas con su transporte y almacenamiento.

El retroceso de la amapola aparece en las estimaciones nacionales de superficie sembrada. Durante el periodo agrícola 2022-2023, el estudio calculó 11 mil 95 hectáreas, frente a ocho mil durante 2023-2024, una disminución de 27.65 por ciento. A esta reducción se sumó una caída en el rendimiento de goma de opio seco, que llegó a 13.16 kilogramos por hectárea, equivalente a 12.21 puntos porcentuales menos en un solo año. En consecuencia, la producción potencial disminuyó a 105.64 toneladas métricas, es decir, 60.67 toneladas menos que el periodo previo, una contracción de 36.48 por ciento.

Las diferencias regionales muestran que el rendimiento de goma de opio en el norte, integrado por Chihuahua, Durango y Sinaloa, descendió a 15.55 kilogramos por hectárea. En el sur, correspondiente a Guerrero, la disminución resultó mayor, al pasar de 12.03 a 8.92 kilogramos, una reducción del 25.85 por ciento.

Otro indicador corresponde al contenido de morfina en la goma de opio, que disminuyó a 15.84 por ciento a escala nacional. Los análisis del Laboratorio de Química Forense de la FGR identificaron un ligero incremento en el norte hasta llegar a 15.43 por ciento y en el sur descendió a 16.59 por ciento.

El informe sitúa estos cambios dentro de una transformación del mercado internacional de opioides, caracterizada por la disminución de la oferta de sustancias naturales y la expansión de drogas sintéticas como el fentanilo. Entre 2022 y 2024, la superficie mundial cultivada con amapola pasó de 311 mil a 100 mil hectáreas.

Los datos internacionales registran que la producción mundial de opio disminuyó 72 por ciento en ese mismo periodo. Además, las incautaciones globales de heroína y morfina registraron una reducción de 65 por ciento entre 2020 y 2024.

La UNODC explica que los opioides sintéticos ofrecen menores costos de producción, ventajas para el transporte y tiempos de fabricación independientes de los ciclos agrícolas. Esta transformación ha reducido los incentivos económicos asociados al cultivo de amapola en algunos países, entre ellos México.

Entre los factores nacionales, el organismo también identifica las condiciones climáticas, las sequías prolongadas y la implementación de programas sociales como Sembrando Vida. El documento recupera una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que documentó casos de beneficiarios que cambiaron cultivos ilícitos a legales.

La Secretaría de Bienestar reportó más de 35 mil beneficiarios del programa en Guerrero en 2024, distribuidos en 71 municipios. Sinaloa registró más de nueve mil participantes y Nayarit cerca de cinco mil. No obstante, el estudio no establece cuánto de la reducción nacional de amapola corresponde a estas intervenciones.

Especialistas advierten que los cambios metodológicos del monitoreo y las afectaciones del huracán Otis en Guerrero pudieron influir en las estimaciones correspondientes al ciclo 2023-2024. Por ello, la UNODC considera mantener el seguimiento de los cultivos para determinar si la disminución es sostenida. La publicación aclara que sus estimaciones de siembra y producción potencial corresponden a periodos agrícolas, mientras que los registros de erradicación e incautaciones pertenecen a años calendario. Precisa que las cifras de aseguramientos provienen de la FGR y no cuentan con verificación de Naciones Unidas.