Algunos miembros del sector agropecuario ya dieron inicio a distintos bloqueos carreteros totales en algunas entidades del país, afectando la circulación de las personas que utilizan estas vialidades con regularidad.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que este lunes se registra un bloqueo total en las siguientes vialidades:

Celaya: Carretera Celaya–Salvatierra, a la altura de Rincón de Tamayo. Cerrados los carriles con dirección a Salvatierra

Irapuato: Carretera federal 90 , a la altura de la planta de Procter & Gamble (P&G)

Pénjamo: Carretera federal 90, en el entronque a La Herradura

Silao: Carretera federal 45 Silao–León , en el acceso al Parque Industrial Puerto Interior, en ambos sentidos

Carretera federal 57 México–Piedras Negras, en el entronque a Doctor Mora

Mientras que en las siguientes vialidades se registra un bloqueo parcial:

TE RECOMENDAMOS: Caminar con confianza Avanza el programa Senderos Seguros en tres estados del país

León: Caseta de peaje de la autopista León–Aguascalientes, en el acceso por bulevar Hermanos Aldama, a la altura de la Central de Abastos

Tarimoro: Comunidad de Santa Bárbara. Permanece un carril abierto para la circulación

#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN



17 de noviembre, 1:30 p.m.



🔴 BLOQUEO TOTAL



📍 Celaya: Carretera Celaya–Salvatierra, a la altura de Rincón de Tamayo. Cerrados los carriles con dirección a Salvatierra.



📍 Irapuato: Carretera federal 90, a la altura de la planta de Procter &… pic.twitter.com/JsPm6kPvBt — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) November 17, 2026

En cuanto a Jalisco, los bloqueos se registran en:

Carretera Guadalajara-Colima , a la altura del kilómetro 40

Carretera Guadalajara-Nogales , a la altura de La Venta del Astillero, en Zapopan

Carretera Guadalajara-México , a la altura de la caseta de Ocotlán

Carretera La Barca-Atotonilco , a la altura del Hotel Krystal

Carretera 80, a la altura de la caseta de Tepatitlán

🚨 Actualización de bloqueos carreteros: Tome precauciones y evite transitar por las siguientes zonas debido a cierres viales por parte de productores y agricultores:



🔴 Carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40.

🔴 Carretera Guadalajara-Nogales, a la altura de… pic.twitter.com/vmbUiNDT46 — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) November 17, 2026

¿Por qué hay bloqueos carreteros?

Varias agrupaciones del sector agropecuario informaron que realizarían bloqueos carreteros en algunas entidades del país, pues aseveraron que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) habría inclumplido con al menos 8 de sus peticiones:

Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz. Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-1 24-25. Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026. Aplicar el seguro agrícola en las zonas siniestradas. Aplicar la retroactividad de la cuota energética. Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos, ante la ineficiencia de CONAGUA, SADER y CFE. Asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz. Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

Comunicado de las organizaciones que convocaron al paro. ı Foto: Coagromex

Debido a esto, anunciaron con anticipación los puntos en los que se colocarían, y pidieron disculpas a las personas a las que su manifestación pudiera afectar durante el transcurso del 17 de noviembre.

Ante esto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a los productores agrícolas, en el que aseguró que no existía alguna necesidad de bloquear vialidades, pues “existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones”.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.