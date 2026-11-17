Algunos miembros del sector agropecuario ya dieron inicio a distintos bloqueos carreteros totales en algunas entidades del país, afectando la circulación de las personas que utilizan estas vialidades con regularidad.
La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que este lunes se registra un bloqueo total en las siguientes vialidades:
- Celaya: Carretera Celaya–Salvatierra, a la altura de Rincón de Tamayo. Cerrados los carriles con dirección a Salvatierra
- Irapuato: Carretera federal 90, a la altura de la planta de Procter & Gamble (P&G)
- Pénjamo: Carretera federal 90, en el entronque a La Herradura
- Silao: Carretera federal 45 Silao–León, en el acceso al Parque Industrial Puerto Interior, en ambos sentidos
- Carretera federal 57 México–Piedras Negras, en el entronque a Doctor Mora
Mientras que en las siguientes vialidades se registra un bloqueo parcial:
- León: Caseta de peaje de la autopista León–Aguascalientes, en el acceso por bulevar Hermanos Aldama, a la altura de la Central de Abastos
- Tarimoro: Comunidad de Santa Bárbara. Permanece un carril abierto para la circulación
En cuanto a Jalisco, los bloqueos se registran en:
- Carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40
- Carretera Guadalajara-Nogales, a la altura de La Venta del Astillero, en Zapopan
- Carretera Guadalajara-México, a la altura de la caseta de Ocotlán
- Carretera La Barca-Atotonilco, a la altura del Hotel Krystal
- Carretera 80, a la altura de la caseta de Tepatitlán
¿Por qué hay bloqueos carreteros?
Varias agrupaciones del sector agropecuario informaron que realizarían bloqueos carreteros en algunas entidades del país, pues aseveraron que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) habría inclumplido con al menos 8 de sus peticiones:
- Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz.
- Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-1 24-25.
- Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026.
- Aplicar el seguro agrícola en las zonas siniestradas.
- Aplicar la retroactividad de la cuota energética.
- Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos, ante la ineficiencia de CONAGUA, SADER y CFE.
- Asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz.
- Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.
Debido a esto, anunciaron con anticipación los puntos en los que se colocarían, y pidieron disculpas a las personas a las que su manifestación pudiera afectar durante el transcurso del 17 de noviembre.
Ante esto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a los productores agrícolas, en el que aseguró que no existía alguna necesidad de bloquear vialidades, pues “existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones”.
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