Productores agrícolas durante un bloqueo en la caseta de cobro de Calera, Zacatecas, el 11 de noviembre de 2026.

Productores agrícolas del Bajío retomaron sus planes de bloqueos carreteros en cinco estados del país, luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural canceló una reunión a la que estaban convocados el pasado 16 de noviembre.

En entrevista con La Razón de México, Mauricio Pérez, de la Confederación Agropecuaria de México, afirmó que la queja del sector es contra el precio por la tonelada de maíz —que es de alrededor de 5 mil 500 pesos—, al señalar que resulta insuficiente para sostener su producción.

A lo anterior, se suma la inconformidad de productores por el monto fijado para contener el encarecimiento en la tortilla, mientras que ese sector obtiene mejores ganancias.

“El sustento de la canasta básica y el no incremento en la canasta básica le está rompiendo la madre al productor de carne, al productor de maíz, al productor de trigo en México. Esa política que no permite una condición inflacionaria, la está sufragando directamente el productor de granos en México”, señaló.

“La tortilla vale 20, 24 pesos o 25 pesos porque al productor de maíz mexicano le están pagando en este momento cinco pesos del maíz. Son cinco veces la diferencia entre un kilo de tortilla y un kilo de maíz. Y hay una diferencia de 600 de 780 gramos de maíz por 1 kilo de tortilla. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupas menos de 1 kilo de maíz para hacer 1 kilo de tortilla. Y aún así aún así a nosotros nos siguen derivando y nos siguen tercerizando”, declaró.

Bloqueos afectan cinco estados

Respecto a la jornada de bloqueos carreteros anunciada en más de 10 puntos en cinco estados de la República, confirmó que se reanudaría después del mediodía de este 17 de noviembre.

El plan se había pospuesto debido a que la Secretaría de Agricultura los convocó a una reunión en Guanajuato; sin embargo, aseguraron que la titular, Columba López Gutiérrez, no llegó.

Mauricio Pérez sostuvo que los productores están dispuestos a mantener los bloqueos los días que resulte necesario, e incluso advirtió que tienen en mente un “Plan C” para hacer que el gobierno de México atienda sus demandas.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr