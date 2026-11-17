La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que numerosas personas de Chihuahua han buscado acercarse al partido para incorporarse a sus filas, aunque evitó revelar sus nombres y procedencia política.

“A mí me busca mucha gente de allá, no se imaginan cuánta... ni quiénes; ya lo diremos en su momento”, expresó durante una conferencia de prensa, luego de su visita a Ciudad Juárez el fin de semana pasado.

La dirigente morenista sostuvo que su partido debe abrirse de manera ordenada a nuevos integrantes para fortalecer su presencia en Chihuahua, entidad que actualmente no gobierna.

“Nos tocan la puerta muchos allá, especialmente en Chihuahua; traen ellos muchas contradicciones”, manifestó, sin precisar si se trata de militantes de otros partidos, legisladores o integrantes de grupos políticos locales.

Hoy en la conferencia de prensa de la Presidenta de Morena, @A_MontielR:



🔹Gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum en China y avances semanales



🔹Aprobación del Presupuesto 2027: garantía de los Programas de Bienestar y reducción de la pobreza



🔹Comisión de la Verdad y la… pic.twitter.com/29cp3B9ooC — Morena (@PartidoMorenaMx) November 17, 2026

En ese contexto, destacó el trabajo del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien señaló como uno de los principales promotores de la incorporación de nuevos perfiles al movimiento y aspirante a encabezar el proyecto de Morena para la gubernatura.

“Cruz anda muy bien, yendo y viniendo, sumando gente”, afirmó.

Montiel recordó que, antes de la elección presidencial de 2018, el entonces dirigente de Morena, López Obrador, impulsó acuerdos de unidad con personajes provenientes de distintas fuerzas políticas e ideologías, estrategia que planteó retomar en Chihuahua.

“Es un estado que no gobernamos y tenemos que abrir el movimiento de manera ordenada”, sostuvo.

La presidenta nacional insistió en que Morena debe mantener sus puertas abiertas a quienes quieran incorporarse al proyecto político, al señalar que “Morena es del pueblo de México”.

Aunque evitó adelantar fechas o revelar las identidades de quienes han manifestado interés en sumarse, aseguró que las conversaciones avanzan favorablemente y pidió mantener la prudencia.

“La verdad, se siente que vamos muy bien. Es lo que importa: tener calma y prudencia”, concluyó.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 17 de Noviembre de 2026 https://t.co/GbOuqbMDYu — Morena (@PartidoMorenaMx) November 17, 2026

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LMCT