El Museo de la Suerte de la Lotería Nacional llega este miércoles 18 de noviembre a la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, con acceso gratis.

El Museo de la Suerte de la Lotería Nacional llega este miércoles 18 de noviembre a Cuernavaca, Morelos, para ofrecer una opción de esparcimiento cultural y gratuito a la población en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar.

Las puertas de esta exhibición itinerante estarán abiertas de las 11:00 a las 19:00 horas, permitiendo que las familias del estado conozcan de cerca la historia y las tradiciones de una de las instituciones más antiguas del país.

La escala en la capital morelense forma parte de la Gira Nacional 2026 de la institución. La parada previa se realizó en Metepec, Estado de México, donde cientos de personas participaron en las dinámicas organizadas en espacios públicos.

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Instalado en una unidad móvil acondicionada, el proyecto incluye atracciones didácticas como la Lotería Mexicana Gigante, la Ruleta de la Suerte y la simulación de la Cabina de los Niños Gritones.

Dentro del recorrido, el público también puede ingresar a espacios temáticos como la Galería de los Ganadores, la Esfera de los Sueños y la Alberca de los Sueños, diseñados para difundir los aspectos culturales de los sorteos tradicionales.

El itinerario de la caravana abarcará 12 presentaciones distribuidas en nueve municipios de seis entidades federativas. Tras su paso por Cuernavaca, el camión temático se trasladará al puerto de Acapulco, Guerrero, los días 21 y 22 de noviembre.

Posteriormente, la exhibición visitará la ciudad de Oaxaca el 25 de noviembre, mientras que la capital de Puebla y el municipio de San Pedro Cholula recibirán el módulo los días 28 y 29 de noviembre, así como el 5 y 6 de diciembre.

El recorrido anual concluirá en el estado de Veracruz, con fechas programadas en el puerto jarocho el 1 de diciembre, en la capital Xalapa el día 3 y finalmente en Córdoba el 8 de diciembre.

Con más de dos siglos de existencia en México, la Lotería Nacional busca mediante estos eventos itinerantes descentralizar su oferta cultural y acercar la memoria histórica de los sorteos populares a plazas públicas de todo el territorio nacional.

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JVR