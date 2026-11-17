Valentín Elizalde perdió la vida a los 27 años de edad tras ser víctima de un ataque armado en Reynosa, Tamaulipas, y actualmente varios aspectos de su vida han provocado dudas debido a la miniserie doumental que se estrenó.

El Gallo de Oro fue un músico del regional mexicano que continúa siendo recordado por sus fanáticos, pues con su voz logró llegar a ganar gran reconocimiento a muy temprana edad.

En tres capítulos, la miniserie documental de Max busca retratar las 72 horas en torno a la trágica muerte de Valentín Elizalde; sin embargo, sus familiares han señalado que ellos no participaron en la producción.

Puntualizaron que a ellos les gusta recordar a Valentín por el ser humano que fue, y destacan que su vida se trató sobre más cosas que solo el evento en el que perdió la vida, por lo que continúan honrándolo musicalmente.

Entre la vida y el legado de Valentín Elizalde se encuentran sus tres hijas, quienes fueron fruto de relaciones que mantuvo con tres mujeres distintas, pero solamente una fue su esposa.

Parejas de Valentín Elizalde

La vida amorosa del Gallo de Oro continúa dando de qué hablar incluso después de su muerte, pues Valentín Elizalde resultó ser todo un rompe corazones, conquistando a varias mujeres por su talento musical.

Pese a que Valentín Elizalde conquistaba a muchas de sus fanáticas, tan solo se conocen cuatro relaciones de manera pública, y una de estas incluso llegó hasta el altar.

Valentín contrajo matrimonio a los 19 años de edad con Gabriela Sabag, madre de su primogenita Gabriela, y quien además se ha visto involucrada en fuertes críticas, pues esta después contrajo matrimonio con Tano Elizalde.

Gabriela Sabag y Valentín Elizalde ı Foto: Especial

La segunda mujer que logró conquistar el corazón del Gallo de Oro fue Azucena Rincón Avilés, madre de Valentina Elizalde, quien continúa con el legado de su padre al cantar regional mexicano, y quien se ha visto envuelta en disputas por el uso comercial de la imagen de Valentín.

Azucena Rincón Avilés y Valentín Elizalde ı Foto: Especial

Otra de las mujeres que mantuvieron una relación con Valentín Elizalde fue Blanca Vianey Durán Brambila, madre de Kimberly Valeria Elizalde, quien lamentablemente fue víctima de un ataque armado a plena luz del día en 2016.

Durán Brambilla se encontraba en las calles de Sonora junto a su hija, quien entonces tenía 14 años de edad, cuando fue interceptada alrededor de las 11:00 horas por un hombre que le disparó, terminando así con su vida.

Vianey Durán Brambila, Valeria, y Valentín Elizalde ı Foto: Especial

La última pareja sentimental de Valentín Elizalde fue Natalie Fernández, con quien mantuvo una relación por dos años y medio; y de acuerdo con ella, tenían planes de contraer matrimonio.

En una entrevista Natalie dijo que Elizalde tenía “fama de mujeriego”, y destacó el carisma y honor que lo rodeaban, incluyendo su papel como un buen padre. Tiempo después, Natalie Fernández contrajo matrimonio con Julión Álvarez en 2011, con quien además tiene una hija, María Isabel.

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