Más allá de la figura estelar de Valentín Elizalde sobre los escenarios, existía un equipo de trabajo discreto que hacía posible cada una de sus presentaciones y lo acompañaba de cerca en su día a día.

Entre ese círculo más íntimo destacaba su mánager, Mario Mendoza, cuya historia quedó marcada para siempre por la tragedia en la música regional mexicana.

Parejas de Valentín Elizalde ı Foto: Especial

¿Quién era Mario Mendoza Grajeda?

Mario Mendoza Grajeda era el representante de Valentín Elizalde, quien además era amigo personal del cantante de ‘Vete Ya’. Diversos testimonios y anecdotas señalan que ambos se conocieron en Navojoa, Sonora y que mantenían una estrecha amistad que mantuvieron hasta sus últimos momentos.

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Mendoza Grajeda mantuvo un perfil sumamente discreto fuera de los escenarios y de las giras, operando principalmente en la logística, contratación de fechas y administración de las presentaciones del llamado “Gallo de Oro”. Debido a ese bajo perfil mediático, los registros públicos sobre su vida personal, origen o trayectoria previa son escasos.

Como parte de sus funciones habituales, Mario acompañaba directamente a Valentín Elizalde en sus traslados por la República Mexicana para coordinar cada espectáculo. Fue precisamente en cumplimiento de esta labor que viajó con él a la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, para la presentación programada la noche del 24 de noviembre de 2006.

¿Cómo murió Mario Mendoza?

Tras concluir el concierto en el palenque alrededor de las tres de la madrugada del 25 de noviembre, Mendoza Grajeda abordó junto con el artista la camioneta Suburban negra en la que se desplazaban para retirarse del recinto.

El ataque que le costó la vida ocurrió instantes después de que el vehículo abandonara las instalaciones del palenque en Reynosa. Al salir del estacionamiento, dos automóviles le cerraron el paso a la camioneta en la que viajaban cuatro personas: el chofer Reynaldo Ballesteros Nava al volante, Mario Mendoza Grajeda en el asiento del copiloto, y Valentín Elizalde con su primo Fausto “Tano” Elizalde en la parte trasera.

De los vehículos agresores descendieron hombres armados que abrieron fuego de manera directa y fulminante contra la unidad utilizando rifles de alto poder. Debido a la posición que ocupaba en el asiento delantero derecho, Mario Mendoza Grajeda recibió múltiples impactos de bala y falleció de manera instantánea en el lugar, al igual que Ballesteros y el propio Valentín.

Los peritajes posteriores contabilizaron decenas de casquillos percutidos en la escena, evidenciando la violencia de la emboscada de la cual únicamente logró sobrevivir Fausto “Tano” Elizalde tras resultar herido.

A dos décadas de los hechos, la figura de Mario Mendoza Grajeda permanece recordada principalmente como una de las víctimas colaterales más cercanas al ídolo de la banda sinaloense.

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