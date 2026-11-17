El talento de Valentín Elizalde no fue solo una casualidad, pues “El Gallo de Oro” proviene de una familia llena de talento para el regional mexicano, género en el que su padre destacó por varios años, principalmente en la década de los 80 y 90.

Lalo “El Gallo” Elizalde también tuvo un trágico desenlace, por lo que al recordar la muerte de Valentín Elizalde es casi imposible no caer en cuenta de la coincidencia que existe en la fecha en que ambos perdieron la vida.

Tal como “El Gallo de Oro”, Lalo Elizalde perdió la vida después de una presentación que hizo en noviembre, y en su nombre también existe una gran discografía, acompañada de la herencia musical que continúa viva con sus demás hijos, conocidos como la dinastía Elizalde.

“El Gallo” falleció en un trágico accidente de automóvil, pues este se encontraba en la conocida como la curva de la muerte, ubicada en Villa Juárez, Sonora, en donde la Ram Charger en la que viajaba cayó en un canal de riego el 23 de noviembre de 1992.

¿Quién fue Lalo El Gallo Elizalde, papá de Valentín?

Everardo Elizalde, conocido como Lalo “El Gallo”, o “El Gallo Grande”, nació el 21 de noviembre de 1940 en Guasave, Sinaloa, y por varios años se dedicó a la música regional mexicana, hasta su trágica muerte en 1992.

El Gallo no solamente centró su carrera musical de más de tres décadas al regional mexicano, pues durante esta también interpretó distintos géneros como cumbias, boleros y hasta baladas, todo con la finalidad de que su público se sintiera feliz al escucharlo.

Discografía de Lalo "El Gallo" Elizalde ı Foto: Especial

Entre la discografía de Lalo “El Gallo” Elizalde se encuentran:

Confusión

Canijas Viejas

Dos Camionetas Blindadas

Esta Es Mi Vida

Mi Gusto Es

La Camioneta Gris

Herencia Mexicana

El Paseante

Adiós a Mis Amigos

Que Me Entierren con la Banda

Corridos y más Corridos

Discografía de Lalo "El Gallo" Elizalde ı Foto: Especial

Durante su trayectoria, Lalo ‘El Gallo’ Elizalde logró posicionarse como uno de los artistas mexicanos más reconocidos al norte del país, incluso llegando hasta Estados Unidos, por lo que su legado es recordado por muchos.

Del total de sus hijos, seis también se dedicaron a la música, por lo que incluso Joel, Francisco y Jesús anunciaron su gira “La Dinastía Elizalde Continúa”, la cual comenzó el 5 de junio de este año.

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