Lanza HBO nueva serie de Valentín Elizalde, familia se deslinda

Un 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde murió en Tamaulipas al ser ejecutado tras terminar un conicerto en el el palenque de la expo feria de Reynosa. 25 años después, HBO Max ha preparado una nueva serie documental sobre su muerte.

El programa lleva el título Valentín: La muerte del gallo de oro y ha dado de qué hablar incluso antes de su estreno este 12 de noviembre por la plataforma de streaming. El proyecto busca seguir los pasos del artista antes de muerte y explorar las teorías que rodean a la misma.

Familia de Valentín Elizalde se deslinda de la serie de HBO Max

La familia de Valentín Elizalde no se ha quedado callada y decidieron emitir un comunicado en el que se deslindaron por completo de lo que se diga en la serie de HBO.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la familia declaró: “A casi dos décadas de la partida de nuestro querido Valentín, su nombre sigue despertando recuerdos, emociones y un cariño que ha trascendido generaciones”, reflexionaron..

En ese sentido, señalaron que en los últimos días han recibido solicitudes por parte de diversos medios de comunicación para preguntar sobre la reciente producción relacionada con el intérprete de ‘Vete Ya’.

“Queremos aclarar que no participamos en la realización de dichas producciones y, al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas”, aclararon al deslindarse del proyecto por completo.

¡FAMILIA DE VALENTÍN ELIZALDE ROMPE EL SILENCIO SOBRE LAS PRODUCCIONES QUE CUENTAN SU HISTORIA!



¡El legado del Gallo de Oro sigue más vivo que nunca! 🥹🎶 A casi 20 años de la partida de Valentín Elizalde, su familia compartió un comunicado oficial para aclarar su postura sobre… pic.twitter.com/8SOOamdWtL — LaMejor (@LaMejor) November 11, 2026

“Para nosotros, Valentín siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana”, aclararon.

Asimismo, la familia aprovechó para destacar que los hermanos del legendario músico, Jesús “El Flaco” Elizalde, Joel Elizalde, Francisco “El Gallo” Elizalde y su hija Valentina Elizalde decidieron continuar su legado con un proyecto llamado La Dinastía Elizalde Continúa".

“A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró [...] Porque las tragedias marcan una historia, pero son las canciones las que la hacen eterna”, finaliza el comunicado.

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