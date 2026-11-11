Frankie Muniz es hospitalizado por accidente en NASCAR

El actor de Malcolm el de en medio y corredor de NASCAR, Frankie Muniz, sufrió un accidente en medio de una práctica para una competencia automovilística en el Daytona International Speedway este miércoles 11 de noviembre.

¿Qué le pasó a Frankie Muniz?

La información fue confirmada por un representante de Ford, quien confirmó que el piloto estaba en medio de las prácticas para el Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera destacada de la temporada.

“Se encuentra despierto y alerta”, indicó el representante de la compañía, quien no proporcionó detalles adicionales sobre las lesiones que pudo haber sufrido Frankie Muniz.

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El incidente ocurrió solo horas antes de la competencia prograada para la noche del miércoles en el icónico circuito de Florida. No hay mayores detalles sobre el estado de salud del actor hasta el momento.

Se sabe que el famoso ya no participará en la carrera, pero podría ser dado de alta a tiempo para asistir al evento en el que estará Bryan Cranston, actor que interpretó a Hal, su padre, en Malcolm el de en medio.

Antes del accidente, Frankie Muniz, había hablado con Page Six sobre su participación en la carrera y expresó su interés por formar parte de la iniciativa detrás de la carrera, debido a los vínculos familiares que mantiene con el servicio militar.

Frankie Muniz is in the hospital after he was involved in a crash at the Daytona International Speedway.⁠

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ET was on site to interview Frankie, who was set to drive for Team Air Force at Ford's Veterans Day Classic, when he crashed during a practice lap. The speedway was not… pic.twitter.com/6XxUDbu7je — Entertainment Tonight (@etnow) November 11, 2026

Proud to Honor Veterans Day Classic combina carreras de automóviles y música con el propósito de apoyar a los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses y a sus familias.

“Tenemos una gran deuda con nuestros veteranos, y el hecho de que pueda competir, generar conciencia y apoyar a tantas familias que han dado tanto por los estadounidenses hizo que quisiera participar, especialmente para honrar a mi padre y a mi abuelo”, señaló.

El actor ya había sufrido un accidente automovilístico en abril de este mismo año, en aquella ocasión durante una carrera, cuando su carro se estrelló contra un muro de contención y saliera de la pista.

El auto quedó ahí sin moverse, lo que alertó a los cronistas de la carrera y también a los fans del actor que estaban viendo la carrera. Sin embargo, el artista sigue en NASCAR pese a los incidentes.

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