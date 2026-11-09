Así fue el accidente de Melissa Núñez, Miss República Dominicana, antes del certamen

Melissa Nuñez, la representante de República Dominicaba en Miss Universo 2026 sufrió un terrible accidente automovilístico durante la noche del viernes 6 de noviembre mientras se encontraba con Magali Febles, directora nacional de la franquicia, y el conductor.

El accidente ocurrió poco antes de la concentración internacional del concurso de belleza en Puerto Rico, pero parece ser que pese a lo ocurrido, logró llegar y piensa representar a su país en el certamen.

¡Con paso firme! Tras superar su reciente percance de salud, Melissa Núñez, Miss República Dominicana, llegó a Puerto Rico para unirse a la concentración de Miss Universo 2026. pic.twitter.com/KingpJoEr8 — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 9, 2026

Así fue el accidente de Melissa Núñez

El accidente de Melissa Nuñez ocurrió en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, cuando el vehículo en el que se encontraban perdió el control y terminó volcado.

Al parecer, una de las llantas habría impactado contra un muro de cemento y posteriormente, se produjo un estallido y despúes perdieron el control del automóvil.

“El impacto fue tan fuerte que yo sentí cómo le di con la cabeza al tablero del carro”, contó la directora de la organización nacional, quien describió los momentos de angustia que vivieron después del choque, donde tuvieron que esperar a las autoridades para sacar a Nuñez del vehículo, quien había perdido el conocimiento.

Tras el accidente, unidades de emergencia atendieron a las personas involucradas y las trasladaron a un centro médico privado del Distrito Nacional para realizarles valoraciones.

#VideoLD | La Miss Universo RD, Melissa Núñez, perdió el conocimiento tras el accidente automovilístico ocurrido la noche del viernes en Santo Domingo, cuando viajaba junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles, y el chofer.



Según una fuente consultada por Listín… pic.twitter.com/f6Q77aRYIL — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) November 7, 2026

La representante de República Dominicana presentó laceraciones superficiales en el brazo derecho, mientras que Febles manifestó dolor de cabeza y molestias en el costado derecho.

Ambas tuvieron que permanecer bajo observación médica, por lo que su itinerario de viaje en dirección a la competencia internacional de Miss Universo se retrasó ligeramente.

En ese sentido, señaló: “Con el corazón lleno de gratitud y una emoción que no puedo describir, llegué a Puerto Rico para vivir uno de los sueños más grandes de mi vida”, dijo.

“Gracias por cada oración, cada mensaje y cada muestra de cariño, especialmente durante estos últimos días. Me llevo conmigo el amor de todo un país y el orgullo de representarlo”, celebró Melissa Nuñez al mostrar que ya se encuentra en Puerto Rico.

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