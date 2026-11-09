¿Quién es Marisol Domínguez Maya, nombre real de Aimep3? Edad y de dónde es

La creadora de contenido AimeP3 ha construido una comunidad a través de varios años en redes sociales, donde ha compartido los pormenores de su día a día, desatando críticas y burlas que permanecen en Internet.

En medio de constantes rumores sobre su muerte y críticas por parte de sus ‘gorilovers’ como se hacen llamar los haters de la famosa influencer mexicana, esta es la información disponible sobre ella.

¿Es verdad que murió AimeP3? ı Foto: Facebook

¿Quién es AimeP3?

Marisol Domínguez Maya es el nombre real de AimeP3, quien nació el 20 de marzo de 1989, por lo que tiene 37 años de edad. Es originaria de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

En el pasado, ella contó que decidió abrir su cuenta con su actual nombre artístico solo para suscribirse a otros canales y que en ese entonces se recomendaba no poner tu nombre real en Internet.

Supuestamente, se inspiró en un personaje de la novela de Corazón Salvaje que se llamaba Aime y el P3 vino de Hechiceras, la serie donde habían tres brujas y las iniciales de ellas eran todas una letra P.

A través de sus redes sociales, la mujer obtuvo popularidad a raíz de videos en los que dio de qué hablar por sus apariencia y sus declaraciones. Al inicio, la mujer subía videos de manualidades a YouTube.

Fue en una reunión de creadores de contenido mexicanos que conoció a Lalo (también conocido como Kbezuko), quien se convirtió posteriormente en su esposo, cinco meses después de comenzar a ser novios.

Su boda fue uno de sus videos más virales y por el que muchos los conocieron, ya que criticaron el casamiento comunal y la apariencia de la creadora de contenido. Otro momento viral fue cuando se diltró un video de íntimo en el que aparece como protagonista.

En redes sociales, si bien hay quienes siguen AimeP3 porque disfrutan de su contenido, hay otros usuarios que aprovechan las oportunidades que encuentran al verla publicar cualquier cosa, para comentar intensos comentarios que puedan resultar ofensivos, motivo por el cual la influencer tiene sus comentarios limitados.

¿Quieres saber más?

¿Es verdad que murió AimeP3? Esto se sabe sobre la infuencer

Acusan a AimeP3 de maltrato animal por la muerte de su perrita Chiwis | VIDEO

¿De qué murió Charles F. Porter, actor de Dr. House?

A unas horas de entrar, Dani Flow abandona La Mansión VIP y se disculpa | VIDEO