¿Quién es Dani Flow de La Mansión VIP 2? Nombre real, edad, estatura, de dónde es y quién es su esposa

Aunque Dani Flow duró muy poco tiempo en La Mansión VIP 2, su aparición en el estreno de la segunda temporada sorprendió a más de uno, pues el cantante de reguetón incluso cantó su polémica canción ‘Reggaeton Champagne’ junto a Bellakath.

Pocas horas después de aparecer en el programa, el artista decidió sincerarse con el público a través de una cámara y lamentó tener que salir del reality show mientras lloraba y aseguraba “no quiero ser víctima”.

Resulta que el “Rey del Morbo” solo aguantó 5 horas sin teléfono y sin meterse madre y media《de esas 5 horas solo estuvo presente en la gala》 😆😆



Jajaja q pedo el Dani Flow (FLOP)#LaMansionVIP2 #LaMansionVip pic.twitter.com/qGcTscGUPR — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) November 9, 2026

En ese sentido, Dani Flow admitió que no se sintió cómodo en el programa y que no sabía bien qué le estaba pasando. “Simplemente me siento ofuscado, ¿sabes? No sé qué decir, solo quiero ir con mi familia", dijo.

Al poco tiempo, el famoso tuvo la posibilidad de abandonar el programa a través de una puerta; para ello, estuvo sentado un rato fuera mientras esperaba poder salir.

Algunas reacciones al momento fueron:

“Pues obviamente es puro show, el wey tiene programados conciertos literal en unos días en varias ciudades”.

“Desde que escogieron los cuartos y le tocó el que no quería se vio que ya estaba enojado e incómodo”.

“El wey ya estaba acostado mientras los demás estaban en el patio platicando”.

“El encierro no es para todos”.

“Para mí que namas le pagaron por ir a a cantar”.

¿Quién es Dani Flow?

El nombre real del músico es Victor Daniel Ayala Valladares. Nació el 15 de enero de 1996, por lo que tiene 30 años de edad y se estime que mide aproximadamente 1.78 metros.

Es originario de Irapuato, Guanajuato y desde su infancia quiso ser reguetonero, ya que en 2004 se inspiró en la canción ‘Baila Morena’ de Héctor & Tito. Además, participó en batallas de freestyle donde obtuvo algo de popularidad por sus remates irreverentes.

A partir de 2019 decidió enfocarse en el reguetón y se volvió infame por sus canciones explícitas que generaron polémica entre el público mexicano.

Respecto a sus parejas, actualmente Dani Flow está casado con Jocelyn Lino con quien tiene dos hijas. Además, mantiene una relación poliamorosa con Valeria Zepeda, quien es la madre de su segunda hija.

Los tres tienen un acuerdo que les permite estar en relación, pese a que es poco común ver este tipo de dinámicas en el país.

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