¿Quién es Odette Orlena de la Mansión VIP 2? Edad, de dónde es, estatura

Odette Orlena fue una de las habitantes sorpresa de la segunda temporada de La Mansión VIP, una joven creadora de contenido que ha sabido conquistar al público por su personalidad y belleza en redes sociales.

La joven apareció vestida de blanco y al presentarse, expresó que quería aprovechar la oportunidad de que el público la conociera más a profundidad, no solo por las tendencias de redes sociales.

¡Odett Ornelas se convierte en una nueva integrante de #LaMansionVIP2! 🔥🏠



¡La lista de habitantes sigue creciendo! 👀🥳 pic.twitter.com/wyk8CScQdx — Ar₩🌷 (@Asukaeea6) November 9, 2026

¿Quién es Odette Orlena de la Mansión VIP 2?

Odette Orlena es originaria de San Luis Río Colorado en Sonora, México. Nació el 12 de abril de 2002, por lo que actualmente tiene 24 años y se estima que mide alrededor de 1.73 metros.

Aunque su estatura generó misterio y diversas especulaciones en redes sociales durante mucho tiempo, en distintas reacciones y contenido en la plataforma se ha situado en esa medida

También conocida como La Bishoda, Odette tiene alrededor de 7 millones de seguidores en TikTok, con publicaciones que acumulan millones de reproducciones.

Antes de la fama, ella trabajó en la lavandería de su abuela y que cursó estudios relacionados con mercadotecnia, antes de trasladarse a la Ciudad de México para buscar nuevas oportunidades profesionales.

Además, en el pasado ha dado de qué hablar por su vida personal, ya que en 2025, se le vinculó de manera sentimental con el cantante de corridos tumbados Tito Double P, luego de que comenzaron a circular imágenes y especulaciones sobre una posible relación entre ambos. Al final, el supuesto romance no fue confirmado.

También en 2025, Odette Orlena aseguró ser novia de Willito, el famoso streamer. En su momento, ella compartió imágenes que mostraba cómo le pidieron ser su novia, aunque supuestamente terminaron poco después y a mediados de 2026, se les volvió a ver juntos, lo que desató especulaciones sobre una reconciliación.

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