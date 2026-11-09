¿Quién es Yesenia Torres, la mamá de Odette Orlena y a qué se dedica?

Aunque muchos conocen a Odette Orlena por sus videos virales de trends en TikTok, su madre es una destacada creadora de contenido que hace un par de años se hizo viral por hablar sobre la infidelidad de su esposo.

Se trata de Yesenia Torres, una mujer que es influencer y que ha conquistado al público por su manera de ser sincera. Ahora te contamos más sobre quién es ella.

¿Quién es Yesenia Torres?

Yesenia Torres Quintero tiene 45 años de edad, pues nació en abril del año 1981, de acuerdo con la información disponible en Internet. Actualmente, en su cuenta de Instagram la mujer tiene 2.5 millones de seguidores.

La madre de Odette Orlena comenzó a crear contenido durante la pandemia, donde compartía temas de moda y estilo de vida, obteniendo popualridad en la plataforma de TikTok después de exhibir la infidelidad de su esposo.

Tras 15 años de matrimonio, la amante de su esposo le envió mensajes donde le reveló la traición, seguido por un acoso constante y con la otra mujer publicando pruebas del engaño.

“En 2015 me dijeron que se bajó alguien de su carro, pero era una muchacha de 18 años (...) sí era ella, la primera en quien yo pensé (...) se acercó cuando vio la solvencia de mi marido, entonces ya teníamos quince años de casados y no me había dado cuenta de nada, me la dejaron caer”, dijo Yesenia.

El punto culminante llegó cuando Yesenia describió un encuentro inesperado con la amante en plena calle: “Me bajé, me quité las zapatillas y fui directo. Ella me dio un golpe, y yo le advertí: ‘me vuelves a tocar y verás’”, contó de cómo se enfrentó a ella.

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