¿De quién es hija Odette Orlena, quién es su papá?

Odette Orlena es una de las creadoras de contenido que sorprendió con su ingreso a La Mansión VIP, donde apareció como una de las habitantes sorpresa del reality show de HotSpanish.

Al poco tiempo de su ingreso, la joven recibió un mensaje de su papá a través de una donación, como ocurre en el programa. “Te dije que te estaría viendo, te ama tu papá”, le dijo.

Odette Orlena reaccionó emocionada. “Ay papá, yo también te amo. Ey, chicos, ya nos arreglamos yo y mi papá. Ya no le voy a tirar mierda ni nada, ya estamos felices, esa herida ya se sanó”, celebró.

La joven agregó que ahora tiene una buena relación con sus dos padres y entiende que “todos somos felices a nuestra manera” tras el divorcio entre sus progenitores.

¿Quién es el papá de Odette Orlena?

Los que se sabe sobre el papá de Odette Orlena es lo que ha contado ella y su mamá, ya que él ha preferido no tener un perfil público ni hacerse famoso, pese a la popularidad de su hija.

Según los fans, el padre de la joven se llama Edmundo Herrera, nombre que habría sido filtrado en el canal de difusión de la joven por accidente, aunque no se sabe a qué se dedica él.

En el pasado, ella ha contado que en su infancia fue criada “para ser la esposa de alguien”, ya que su papá incluso le decía que no le importaban sus calificaciones, sino que prefería verla realizando las tareas del hogar.

Pese a esto, Odette se dio cuenta de que le gustaba tener su dinero y no depender completamente de su papá para lo que ella quisiera hacer. Sin embargo, su relación se fracturó cuando ella se dio cuenta de que no quería seguir viviendo para complacerlo.

Don Fendi llegó a tratar de que su hija desistiera de su creación de contenido, como ha mostrado la joven en videos donde le dice que él le puede dar todo.

Pese a las situaciones que generaron el distanciamiento, Odette siempre se ha mostrado comprensiva sobre su padre. “Recuerden que los papás tambien comenten errores, pero hay que entender que tambien esta es su primera vez viviendo esta vida, nadie es experto”, comentó en un video.

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