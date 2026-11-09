¿Quién es Jorge García, el nombre real de Jorjais de la Mansión VIP 2? Edad y qué tipo de contenido hace

¿Quién es Jorge García, el nombre real de Jorjais de la Mansión VIP 2?

Jorjais, también conocido en redes sociales como RetoJorjais, es uno de los habitantes que forma parte de La Mansión VIP, reality show de las redes sociales de HotSpanish.

El creador de contenido sorprendió al obtener inmunidad en la primera noche del programa, un beneficio que le ayudará a permanecer por una semana asegurada dentro de la mansión, algo que celebró emocionado.

¿Quién es Jorge García, el nombre real de Jorjais de la Mansión VIP 2?

Jorge Aguilar García, popularmente conocido en el ámbito digital como Jorjais; es un conocido youtuber e influencer mexicano originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Nació en el año 1991 en Chiapas, por lo que tiene 35 años de edad. A lo largo de los años se consolidó como una de las figuras pioneras en el entretenimiento digital del sureste del país, construyendo una sólida base de seguidores de millones de suscriptores a nivel nacional.

En cuanto a su tipo de contenido, Jorjais saltó a la fama principalmente por sus videos focalizados en la comedia, la sátira y el formato de sketch callejero o de improvisación.

Su canal se caracteriza por incluir retos extremos, bromas urbanas, dinámicas grupales con colaboradores o familiares, y vlogs donde muestra situaciones cotidianas bajo un estilo accesible y carismático que apela al humor popular. También hace bromas a personas cercanas.

Su participación en La Mansión VIP 2 representa una transición desde su plataforma original en YouTube hacia el formato de convivencia continua 24/7 en transmisiones en vivo.

Dentro del reality, aporta su perfil de comediante y creador de contenidos virales para interactuar en las dinámicas, retos y convivencia diaria junto a otros influencers que forman parte del programa.

En su cuenta de YouTube cuenta con 3.37 millones de suscriptores, mientras que en Instagram tiene 543 mil seguidores y finalmente, en Facebook ha alcanzado los 404 mil seguidores.

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