Uno de los corridos más conocidos de Valentín Elizalde es ”A mis enemigos" y durante años se esparcieron los rumores de que el exitoso tema estaría dedicado al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, a dos décadas de su lanzamiento, en la serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, el compositor Alejandro Lira aclaró cuál es el verdadero origen de la canción.
Valentín Elizalde, la serie: ¿'A mis enemigos’ era para El Chapo Guzmán? Esta es la verdad
En el tercer capítulo de la serie de HBO Max, Valentín: La muerte del Gallo de Oro, Alejandro Lira, autor de “A mis enemigos” aseguró que escribió el tema a partir de un conflicto personal con una persona que hablaba mal de él. Esto quiere decir que la canción no tiene relación con El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Según relató, Valentín Elizalde escuchó el tema, le gustó y decidió grabarlo para el álbum Vencedor (2006). Además, el compositor afirmó que los periodistas y otras personas difundieron versiones equivocadas sobre la letra.
La docuserie de HBO también explica que la asociación con El Chapo surgió después de que se utilizara, sin autorización del cantante, la canción como fondo musical en un video atribuido al Cártel de Sinaloa.
Letra de ‘A mis enemigos’
Y esta va pa toda la bola de envidiosos aija
¿Y de qué se murieron los quemados?
Siguen ladrando los perros
Señal que voy avanzando
Así lo dice el refrán
Para aquellos que andan hablando
De la gente que trabaja y que no anda vacilando
Al que no le vino el saco, pídalo a su medida
Conmigo no andan jugando
Pa’ qué se arriesgan la vida
Traigo una súper patada
Y los traigo ya en la mira
Para hablar a mis espaldas
Para eso se pintan solos
¿Por qué no me hablan de frente?
Acaso temen al mono
Ya saben con quien se meten
Vengan a rifar la suerte
Y hechele compa Lira puro Navojoa, municipio de Guasave
A mi nadie me dio nada
Todo lo que tengo es mío
Con el sudor de mi frente
He logrado lo que he querido
Sólo la vida les debo a mis padres tan queridos
Navojoa cómo te quiero
Guasave tierra querida
Siempre que me ando paseando
Los extraño sin medida
Luego llego de pasada a visitar a mi familia
Sigan chillando culebras las quitare del camino
Y a los que en verdad me aprecian aquí tiene a un amigo
Ya les canté este corrido a todos mis enemigos
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