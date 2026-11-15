Uno de los corridos más conocidos de Valentín Elizalde es ”A mis enemigos" y durante años se esparcieron los rumores de que el exitoso tema estaría dedicado al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, a dos décadas de su lanzamiento, en la serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, el compositor Alejandro Lira aclaró cuál es el verdadero origen de la canción.

Valentín Elizalde, la serie: ¿'A mis enemigos’ era para El Chapo Guzmán? Esta es la verdad

En el tercer capítulo de la serie de HBO Max, Valentín: La muerte del Gallo de Oro, Alejandro Lira, autor de “A mis enemigos” aseguró que escribió el tema a partir de un conflicto personal con una persona que hablaba mal de él. Esto quiere decir que la canción no tiene relación con El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Según relató, Valentín Elizalde escuchó el tema, le gustó y decidió grabarlo para el álbum Vencedor (2006). Además, el compositor afirmó que los periodistas y otras personas difundieron versiones equivocadas sobre la letra.

La docuserie de HBO también explica que la asociación con El Chapo surgió después de que se utilizara, sin autorización del cantante, la canción como fondo musical en un video atribuido al Cártel de Sinaloa.

Su éxito no solo se vio. También se quedó en quienes lo conocieron.



Valentín: La muerte del gallo de oro, ya disponible en HBO Max. pic.twitter.com/T2FqNM6NPb — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) November 13, 2026

Letra de ‘A mis enemigos’

Y esta va pa toda la bola de envidiosos aija

¿Y de qué se murieron los quemados?

Siguen ladrando los perros

Señal que voy avanzando

Así lo dice el refrán

Para aquellos que andan hablando

De la gente que trabaja y que no anda vacilando

Al que no le vino el saco, pídalo a su medida

Conmigo no andan jugando

Pa’ qué se arriesgan la vida

Traigo una súper patada

Y los traigo ya en la mira

Para hablar a mis espaldas

Para eso se pintan solos

¿Por qué no me hablan de frente?

Acaso temen al mono

Ya saben con quien se meten

Vengan a rifar la suerte

Y hechele compa Lira puro Navojoa, municipio de Guasave

A mi nadie me dio nada

Todo lo que tengo es mío

Con el sudor de mi frente

He logrado lo que he querido

Sólo la vida les debo a mis padres tan queridos

Navojoa cómo te quiero

Guasave tierra querida

Siempre que me ando paseando

Los extraño sin medida

Luego llego de pasada a visitar a mi familia

Sigan chillando culebras las quitare del camino

Y a los que en verdad me aprecian aquí tiene a un amigo

Ya les canté este corrido a todos mis enemigos

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