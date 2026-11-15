Festival musical en Acapulco termina en caos, con riñas, sillazos y derribo de vallas | VIDEO

El festival musical Tonic Fest, que se celebró este fin de semana en Acapulco, Guerrero, terminó en caos cuando se registraron riñas, lanzamiento de sillas y hasta el derribo de vallas para ingresar sin pagar a uno de los actos musicales.

Medios digitales difundieron videos de los incidentes que se registraron este fin de semana en el festival que se celebró en la Playa Tamarindos, en Acapulco.

¡Dale con la silla! Pelean a golpes y sillazos durante show de Santa Fe Klan

El primero ocurrió el viernes, cuando, durante la presentación de Santa Fe Klan, se registró una riña que derivó en una pelea campal con varios involucrados, donde, incluso, tomaron las sillas plegables del espectáculo y se las aventaron entre ellos.

🚨 TERMINA EN CAOS EL TONIC FEST EN ACAPULCO; CANCELAN PRESENTACIÓN DE KENIA OS



Lo que debía ser una noche de música terminó en enfrentamientos y sillazos en Playa Tamarindos. De acuerdo con testimonios, decenas de personas derribaron las vallas e irrumpieron en el concierto… pic.twitter.com/FxFEXHWTFl — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) November 14, 2026

En los videos se observa cómo la pelea escaló hasta involucrar a poco más de una decena de personas. Algunos atacan a puño limpio; otros, haciendo uso de objetos varios; unos más, usan las sillas como arma o como proyectil.

¿Concierto popular? Rompen valla en show de Gloria Trevi y pasan sin pagar

En otro incidente, el sábado, último día del festival, una aglomeración se reunió frente a la valla que separaba el acceso al evento, contra la cual forcejeó hasta que la derribó. Los involucrados pasaron por encima de la estructura metálica e ingresaron sin pagar al evento, cuando estaba por comenzar la presentación de Gloria Trevi.

😱🚨 ¡Vaya desorganización la que se vivió en el Tónico Fest en Acapulco! Miles de asistentes que buscaban ingresar de manera gratuita terminaron derribando la valla que separaba el recinto del mar y, en cuestión de segundos, todo se salió de control. 😳🌊



Afortunadamente, todos… pic.twitter.com/O52MecT7QF — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 15, 2026

En las grabaciones que atestiguaron el momento, se observa cómo el personal de seguridad solo observa la escena sin poder hacer nada. Una mujer uniformada se limita a gritar: “¡Váyanse, váyanse!”, seguramente buscando evitar una estampida.

Se desconoce qué motivó la estampida o por qué tantas personas se quedaron afuera del evento.

Cancelan a última hora show de Kenia Os

Otros incidentes registrados fueron la cancelación de último minuto de la presentación de Kenia Os, quien se presentaría el mismo sábado. La noticia provocó fuertes reacciones en redes sociales por parte de usuarios quienes exigieron sus reembolsos. Se desconoce si estos fueron emitidos.

“No se nos hace justo para las personas que venimos de lejos para ver a Kenia, de verdad que feo que hagan esto de último momento, a horas literal”, escribió un usuario en la red social Instagram.

Tonic Fest reunió a rap, electrónica, rock y regional en Acapulco

Tonic Fest es un festival musical celebrado este fin de semana, 12, 13 y 14 de noviembre, en la Playa Tamarindos, en Acapulco, Guerrero.

Su lineup reunió a artistas de diferentes géneros en una experiencia de concierto frente al mar. Se presentaron artistas como Marco Antonio Solís, Santa Fe Klan, Polymarchs, Víctimas del Doctor Cerebro, entre otros.

Hasta el momento, se desconoce un pronunciamiento de los organizadores del festival sobre el caos y las cancelaciones.

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