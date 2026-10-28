Carnival regresa a Acapulco después de 17 años; reafirma la confianza en el destino

Acapulco, Guerrero. — El Gobierno Municipal de Acapulco, encabezado por la presidenta municipal, doctora Abelina López Rodríguez, fortalece la proyección internacional del destino con la llegada del crucero Carnival Firenze, de la naviera Carnival Cruise Line, que representa el segundo arribo de la temporada de cruceros y marca el regreso de Carnival al puerto después de 17 años.

El secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, destacó que la llegada de esta embarcación representa una oportunidad para impulsar la economía turística, fortalecer la confianza de la industria internacional de cruceros y consolidar la presencia de Acapulco en los itinerarios marítimos internacionales.

Señaló que las gestiones de la presidenta municipal, doctora Abelina López Rodríguez, así como el trabajo coordinado para fortalecer la actividad turística, contribuyen a impulsar nuevas oportunidades para el destino y para las familias que dependen de esta importante actividad económica.

“Después de 17 años, el regreso de Carnival a Acapulco representa una oportunidad para fortalecer nuestra presencia en el mercado internacional de cruceros. Que hoy recibamos el segundo crucero de la temporada es una señal importante para continuar trabajando en la recuperación y consolidación de nuestro destino. Reconocemos las gestiones de nuestra presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, para seguir proyectando a Acapulco ante el mundo”, expresó Noé Peralta Herrera.

El funcionario destacó que cada crucero que arriba al puerto genera oportunidades para restaurantes, comerciantes, transportistas, artesanos, guías turísticos y prestadores de servicios, sectores fundamentales para la economía local y la generación de empleos.

Asimismo, subrayó que Acapulco cuenta con una amplia oferta de playas, gastronomía, historia, cultura y hospitalidad, atributos que permiten ofrecer experiencias memorables a los visitantes y motivarlos a regresar al destino.

“Queremos que cada crucerista descubra lo mejor de Acapulco, disfrute nuestra ciudad y se convierta en un promotor de sus atractivos. Por ello, continuamos trabajando para fortalecer la conectividad marítima, aérea y terrestre, ampliar nuestros mercados y generar nuevas oportunidades para el turismo”, añadió el secretario.

La llegada del Carnival Firenze, como segundo crucero de la temporada, representa una oportunidad para continuar posicionando a Acapulco en el mercado internacional y fortalecer la coordinación entre autoridades, operadores portuarios y representantes de la industria turística.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la actividad turística y la promoción de Acapulco como un destino competitivo, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales y generar beneficios para la población.

Acapulco vuelve a mirar al mundo desde su bahía. El regreso de Carnival después de 17 años y el avance de la temporada de cruceros abren nuevas oportunidades para fortalecer el turismo, impulsar la economía y demostrar que la grandeza de este destino está en sus atractivos, su historia y, sobre todo, en su gente.

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FGR