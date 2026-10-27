Halloween 2026: Decoraciones fáciles y sencillas para celebrar sin gastar tanto

La temporada de Halloween es una de las más esperadas y aún están a tiempo de decorar tu casa para celebrar los días más fuertes de la época del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Si quieres que tu casa luzca bonita, pero sin gastar tanto entonces checa estas opciones que puedes realizar con algunos elementos que puedes conseguir fácilmente.

Decoraciones fáciles y económicas de Halloween 2026

Para hacer una araña tenebrosa solo necesitas dos globos negros y papel crepé en color negro. Para ello infla un globo más grande que otro y átalos.

Luego coloca corta tiras del papel crepé y amárralas en la unión de los dos globos. Pega los globos en la pared y ve pegando las tiras también para que parezca una araña que camina por la pared.

Ata el papel en la unión de los globos ı Foto: TikTok

Araña con globos ı Foto: TikTok

Otra decoración sencilla es la de ojos de miedo con globos. Para esta solo necesitas globos blancos y dos marcadores, uno negro y uno rojo.

Infla los globos y una vez que queden en el tamaño que te guste, dibújale un círculo negro y luego dihuja otro rojo para rodear el negro y dibuja las venas de los ojos con el plumón rojo.

Decoración de ojos para Halloween ı Foto: TikTok

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