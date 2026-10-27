Halloween 2026: Decoraciones fáciles y sencillas para celebrar sin gastar tanto

La temporada de Halloween es una de las más esperadas y aún están a tiempo de decorar tu casa para celebrar los días más fuertes de la época del 30 de octubre al 2 de noviembre.
Si quieres que tu casa luzca bonita, pero sin gastar tanto entonces checa estas opciones que puedes realizar con algunos elementos que puedes conseguir fácilmente.
Decoraciones fáciles y económicas de Halloween 2026
Para hacer una araña tenebrosa solo necesitas dos globos negros y papel crepé en color negro. Para ello infla un globo más grande que otro y átalos.
Luego coloca corta tiras del papel crepé y amárralas en la unión de los dos globos. Pega los globos en la pared y ve pegando las tiras también para que parezca una araña que camina por la pared.
Otra decoración sencilla es la de ojos de miedo con globos. Para esta solo necesitas globos blancos y dos marcadores, uno negro y uno rojo.
Infla los globos y una vez que queden en el tamaño que te guste, dibújale un círculo negro y luego dihuja otro rojo para rodear el negro y dibuja las venas de los ojos con el plumón rojo.