Festividades

Halloween 2026: Decoraciones fáciles y sencillas para celebrar sin gastar tanto

Halloween es una de las temporadas más esperadas; si aún no has decorado tu casacheca estas opciones sencillas pero bonitas

Decoración de Halloween 2026
Decoración de Halloween 2026 Foto: Gemini
Por:
Karen Rodríguez

La temporada de Halloween es una de las más esperadas y aún están a tiempo de decorar tu casa para celebrar los días más fuertes de la época del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Si quieres que tu casa luzca bonita, pero sin gastar tanto entonces checa estas opciones que puedes realizar con algunos elementos que puedes conseguir fácilmente.

Decoraciones fáciles y económicas de Halloween 2026

Para hacer una araña tenebrosa solo necesitas dos globos negros y papel crepé en color negro. Para ello infla un globo más grande que otro y átalos.

TE RECOMENDAMOS:
Yucatán, el refugio donde el lujo sostenible y la aventura se encuentran
Turismo

Yucatán, el refugio donde el lujo sostenible y la aventura se encuentran

Luego coloca corta tiras del papel crepé y amárralas en la unión de los dos globos. Pega los globos en la pared y ve pegando las tiras también para que parezca una araña que camina por la pared.

Ata el papel en la unión de los globos
Ata el papel en la unión de los globos ı Foto: TikTok
Araña con globos
Araña con globos ı Foto: TikTok

Otra decoración sencilla es la de ojos de miedo con globos. Para esta solo necesitas globos blancos y dos marcadores, uno negro y uno rojo.

Infla los globos y una vez que queden en el tamaño que te guste, dibújale un círculo negro y luego dihuja otro rojo para rodear el negro y dibuja las venas de los ojos con el plumón rojo.

Decoración de ojos para Halloween
Decoración de ojos para Halloween ı Foto: TikTok

Te puede interesar:

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Humecta tu piel con productos certificados
Belleza invernal

Cómo cuidar la piel en temporada de frío


Google Reviews