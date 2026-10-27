Yucatán, el refugio donde el lujo sostenible y la aventura se encuentran

A primera vista, la sustentabilidad, el lujo y la aventura podrían parecer conceptos distantes entre sí. Sin embargo, en Yucatán, esta aparente contradicción se disuelve para dar paso a una forma de viajar más consciente y sofisticada, pues el estado ha destacado por su historia y cultura sin dejar de lado la comodidad y relajación.

Como uno de los estados más seguros del 2026 de acuerdo con reportes del INEI y datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este estado ofrece una amplia variedad de experiencias relacionadas con la cultura, la vida nocturna y la aventura en espacios donde se respira calma.

Zonas Arqueológicas de Chichén Itzá ı Foto: Cuartoscuro

Yucatán cuenta con una amplia gama de actividades; al oriente del estado, en torno a la icónica zona arqueológica de Chichén Itzá y la ciudad colonial de Valladolid, puedes disfrutar a su vez de las imponentes aguas subterráneas de cenotes sagrados como Ik Kil o Suytun.

Por otro lado, alrededor de las ruinas de Uxmal, es posible adentrarse en la selva para realizar caminatas conscientes y sesiones de temazcal, encontrar espectáculos nocturnos, así como degustar la auténtica gastronomía yucateca hecha a mano en los pueblos de la zona.

Sin duda alguna, la clave para vivir una experiencia completa de aventura y relajación es saber escoger tu refugio ideal. En Yucatán, hay dos recintos que mezclan el confort y el lujo con la naturaleza, se trata de los hoteles de Mundo Maya.

Por un lado, a 2.4 kilómetros de Chichén Itzá está el Hotel Grupo Mundo Maya Chichen-Itza, un desarrollo hotelera con 160 habitaciones, área de alberca, asoleaderos, restaurante, bar, gimnasio, área de cafetería, lavandería, sala de juntas y estacionamiento, ideal para acomodarse a tu estilo de vida.

Además, el recinto cuenta con un área de atención a turistas manejado por el INAH, por lo que podrás obtener orientación por parte de guias certificados y un centro de transporte modal (CETRAM) que facilita el traslado a la zona arqueológica.

Por otro lado, el Hotel Mundo Maya Uxmal, a 8.8 kilómetros de la zona arqueológica de Nuevo Uxmal, un hotel que se acopla a una cultura sustentable en convivencia con el resto de los seres vivos.

Este espacio ofrece, además de los servicios de comodidad, senderos en bicicleta y lugares para caminar entre la vegetación o descubrir algunas de las especies que habitan en este entorno a través de su centro de conservación de vida silvestre, donde es posible observar ejemplares como el jaguar, el venado cola blanca, el venado temazate, el pecarí de collar, el pavo ocelado, el ocelote y el tepezcuintle.

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