Los mejores restaurantes para los amantes de la pasta en la CDMX

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta para rendir homenaje a uno de los platillos esenciales de la gastronomía internacional. Esta conmemoración comenzó en la meca de este plato, Roma, con el objetivo de promoverlo como uno de los alimentos más consumidos en el planeta.

Aunque pareciera sencilla, su preparación es todo un arte, pues el ingrediente principal, la pasta, debe estar en el punto exacto, al dente, como dirían los chefs. Se prepara artesanalmente.

Exquisito espagueti Cipriani. ı Foto: Especial

Su variedad es vasta, pues va desde los clásicos espaguetis y macarrones hasta el fettuccine, el fusilli o el fardalle, que se pueden conjugar con una diversidad de salsas y mariscos, caviar o carnes.

Para conmemorar este día, te recomendamos algunos de los restaurantes de la Ciudad de México más importantes para degustar de este clásico de la cocina mundial, que guarda una tradición.

El Dato: Se cree que los chinos comenzaron a hacer fideos de trigo hace miles de años, mientras que los etruscos en la antigua Italia producían una pasta llamada “lagana”.

Gnocchi Parisienne une a Francia y México ı Foto: Especial

Rufus

Este restaurante tiene entre sus platillos estrella, la pasta pesto pistache y stracciatella. El chef Omar Gómez ofrece una versión contemporánea del pesto tradicional italiano, dándole un toque cremoso, herbal y algo ácido. ”Jugamos con la intensidad de los sabores”, ha dicho el especialista. La pasta es fresca, pues se hace diario y artesanalmente.

Dirección: Avenida Álvaro Obregón 43, Roma Norte.

Pasta pesto pistache y stracciatella. ı Foto: Especial

Piazza Pasticcio

Con una tradición italiana, este lugar tiene entre sus menús principales las pastas frescas. “Cada pasta, cada embutido, cada queso y cada conserva están hechos por personas que compartimos el mismo ideal: crear todo desde cero, desde el recuerdo”, ha dicho el chef Matteo Zega.

Dirección: Praga 33, Colonia Juárez.

Tagliolini al limone con caviar. ı Foto: Especial

Alfredo di Roma

Este rinconcito italiano presenta propuestas contemporáneas a partir de este plato. Bajo el lema, Más que una pasta, una historia italiana servida en la mesa”, ofrece desde una pasta fresca con pesto de pistache, albahaca y stracciatella hasta el auténtico fetuccine Alfredo o un penne en salsa cremosa de hongos porcini y trufa frescas. El menú es de alto nivel, pues también está el tagliolini al limone solo o con un extra de caviar.

Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco, Polanco IV Secc., Miguel Hidalgo.

El Tip: Es el plato más popular del mundo, por encima de la pizza, el arroz o la carne. Existen actualmente 600 tipos y formas distintas. Se cocina en ollas anchas.

Preparación estrella en Piazza Pasticcio ı Foto: Especial

Cipriani Mexico City

Aquí la experiencia va más allá de este platillo, pues ofrece una vista impresionante al bosque y al Castillo de Chapultepec. Se caracteriza por sus especialidades de la cocina veneciana e italiana, como el espagueti Cipriani, el fusilli al dente o el penne al dente. Otro plato destacado es el tagliolini al tartufo, pasta fresca hecha a mano con una salsa de trufas.

Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 509, Cuauhtémoc.

Santo Spirito

Este otro referente de la comida italiana en la Ciudad de México evoca los sabores del sur de la Toscana y la ribera del Arno. Entre los platillos estelares se encuentran la stracciatella, la lasagna tradicional y el spaghetti con salsa pomarola y parmigiano. La lasagna destaca por ser cocinada a la leña.

Dirección: Colima 152, colonia Roma Norte.

Espagueti con salsa pomarola en Santo Spirito ı Foto: Especial

8 Gramos de proteína llega a tener una taza de pasta

Étranger

Este restaurante ofrece un diálogo entre México y Francia, como el gnocchi Parisienne, un platillo francés elaborado con pâte à choux que se acompaña con un ingrediente muy mexicano: la flor de calabaza y la calabacita.

Dirección: Altata 19, Condesa