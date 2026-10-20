¿Tomar café te hace más inteligente? Estudio revela mejoras en concentración y cambios en microbiota

Tomar una taza de café al día es buena para la salud y la felicidad, se dice por ahí. Bueno, pues quizá algo de razón exista en ese dicho, pues un estudio reciente encontró relación con esta popular bebida y mejoras en la microbiota intestinal, así como en algunas funciones cognitivas. ¿El café te hace más inteligente?

Así que, si te gusta tomar café, ¡ya tienes pretexto! Pero, antes, te contamos qué es lo que se sabe del estudio y cuáles fueron las conclusiones a las que llegó.

Estudio vincula consumo de café con mejoras en microbiota y actividad cognitiva

Una investigación liderada por el neurobiólogo John Cryan, de la Universidad de Cork, Irlanda, examinó los efectos del consumo de café sobre la microbiota intestinal y las funciones cognitivas.

El estudio, principalmente, buscaba hallar la relación entre el consumo de café y la mejora del eje microbiota - cerebro.

Fotografía ilustrativa de una taza de café.

¿Cuáles fueron los hallazgos? Los principales fueron que el consumo de café, tanto con cafeína como descafeinado, modifica la composición de la microbiota intestinal.

Los investigadores observaron un aumento de determinadas bacterias, entre ellas microorganismos del género Eggertella.

El estudio también observó modificaciones temporales en biomarcadores relacionados con la microbiota cuando se interrumpió el consumo de café.

Pero, ¡ojo! Un aumento en los microorganismos de la microbiota intestinal no es necesariamente favorable.

Fotografía ilustrativa de una taza de café. ı Foto: UNAM

Algunas investigaciones han relacionado determinadas especies de este grupo con procesos metabólicos intestinales, pero también se ha asociado a Eggerthella lenta con ciertas enfermedades.

No obstante, el estudio permitió concluir que el consumo de café podría implicar algunos efectos en la composición de la microbiota intestinal, lo cual abre la puerta a posteriores investigaciones.

¿Y la concentración?

Otra parte del estudio encontró que el consumo de café se relacionó con mejoras en determinados indicadores relacionados con la salud mental y el desempeño cognitivo.

Según los resultados del estudio, los participantes que tomaron café descafeinado mostraron mejoras en la memoria de aprendizaje a corto plazo. En tanto, los que consumieron café con cafeína reportaron efectos relacionados con el estado de alerta y la atención sostenida.

El consumo de café con cafeína también se asoció con una disminución de la ansiedad, la fatiga psicológica y la angustia percibida.

Pero… no cantemos victoria

Aunque los resultados son bastante alentadores, la realidad es que los resultados del estudio solo se han dado a conocer de forma parcial.

No se ha divulgado cuáles fueron las condiciones del estudio, ni cómo se midieron los resultados, por lo que aún no es posible asegurar que el café efectivamente te traiga salud intestinal y te haga más inteligente.

Pero ¡aún puedes disfrutar de una buena taza de café!

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