Santa Fe Klan tiene romance con una famosa y joven estrella del boxeo mexicano; las FOTOS que confirmarían su relación

Santa Fe Klan es uno de los máximos representantes del rap mexicano, famoso por sus canciones y por su carisma debajo de los escenarios. Su personalidad lo ha llevado a ser uno de los referentes de la música en el país, además de ser tendencias por sus romances y parece que ya tiene una pareja.

Santa Fe Klan con Camila Zamorano ı Foto: Especial

Fotos y videos que recorren las redes sociales, así como reportes de medios nacionales, indican que Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero, viajó a Sonora para llevarle serenata a la boxeadora mexicana Camila “Magnífica” Zamorano. Las fotos los muestran muy juntos y hasta parece que están tomados de las manos.

En unas postales se le ven en un restaurante, donde habrían tenido una cena. En otras salen en una casa, sentados en sillas de plástico bebiendo algo y muy juntitos. Se dice que la reunión fue en la casa de la peleadora azteca, quien residen en la colonia Pueblitos, en Hermosillo, Sonora.

Camila Zamorano comparte historia en Instagram con Santa Fe Klan ı Foto: Especial

Santa Fe Klan le habría cantado “Tatuajes” de Joan Sebastian, “Amor platónico” de los Tucanes de Tijuana, entre otras canciones durante la serenata.

Al momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre estos rumores, pero Camila Zamorano, de 18 años de edad, subió a su cuenta de Instagram unas fotos con el rapero en donde posan con el cinturón mundial del Consejo Mundial de Boxeo que posee la gladiadora.

Santa Fe Klan con Camila Zamorano ı Foto: Especial

Santa Fe Klan, un referente del rap mexicano cercano al boxeo

En los últimos años el rap mexicano ha encontrado nuevos exponentes que conectan con los jóvenes por sus letras crudas y que destacan la realidad de la calle. Uno de ellos es Santa Fe Klan, uno de los artistas mexicanos más destacados. El rapero nació en Guanajuato. Creció y tuvo sus primeros pasos en el mundo de la música en la colonia Santa Fe, de donde Ángel Quezada toma su nombre artístico.

Santa Fe Klan con Camila Zamorano ı Foto: Especial

Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones con millones de reproducción en diversas plataformas. Canciones como “Te iré a buscar”, “Debo entender”, “Así soy”, “Mar y Tierra” y ”Por mi México” lo tienen entre los favoritos de la gente.

A Santa Fe Klan le gusta el boxeo, pues se la ha visto en funciones y en 2023 acompañó a Saúl Canelo Álvarez al ring. El de Guanajuato cantó al lado del rapero Tornillo el tema “Por mi México” mientras el Canelo subía a pelear con Jermell Charlo.

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